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El acto del PP en Vallfogona de Balaguer acabó con Alberto Núñez Feijóo limpiando el autobús de la caravana electoral. Después del acontecimiento llevado a cabo este lunes, el candidato popular se trasladó a Lleida, donde colaboró con integrantes de Nuevas Generaciones en las tareas de limpieza del vehículo que resultó “vandalizado” durante la noche.

En el lateral del autobús se leía, pintado en rojo, "Puta España" y el vídeo de Feijóo limpiándolo junto con su equipo se han viralizado a lo largo del día por redes sociales.