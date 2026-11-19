Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de 14.808 euros de una prima. La acusada habría sacado el dinero de una cuenta de la víctima, ya fallecida, donde habría dejado solo 177 euros. Está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves en la Audiencia de Lleida.

Los hechos habrían tenido lugar entre abril y octubre de 2021 cuando, según la Fiscalía, la acusada, de más de 70 años, se aprovechó de que estaba como autorizada en una cuenta corriente de la víctima, una prima suya, para hacer 37 reintegros desde cajeros automáticos por un total de 14.308 euros. También habría efectuado dos compras por valor de 200 y 300 euros.

La víctima, que estaba en una residencia, cobraba su pensión en esta cuenta y solo quedaron 177 euros. Por todo ello, la Fiscalía considera que la procesada es autora de un delito de apropiación indebida y pide una condena de 4 años de prisión y una multa de 4.500 euros. También que indemnice a los herederos de la mujer con 14.408 euros