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La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, elevó ayer las críticas al PSOE al acusarle de copiar medidas de la coalición de izquierdas que el Ejecutivo no ha puesto en marcha. Además, criticó a los socialistas por apelar al voto útil cuando, según advirtió “por sí solos no pueden garantizar un gobierno progresista”. La candidata en Lleida, Montse Cortasa, presentó medidas para reducir las cuotas de los autónomos con ingresos bajos y reforzar la pequeña empresa.