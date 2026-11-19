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El ayuntamiento licitará en los próximos días la segunda fase del proyecto para reducir la inundabilidad de Cappont, que consistirá principalmente en ensanchar el cauce del río Segre en la canalización rebajando el paseo lateral. El gobierno municipal informó ayer en la comisión de Gestión de la Ciudad sobre este contrato, que cuenta con un presupuesto de 5,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 7 meses, que empezarían a principios de 2027, y que abarcaría el área comprendida entre el puente de Príncep de Viana y la pasarela del Liceu Escolar, aproximadamente. Estos trabajos, junto con la primera fase del proyecto (que consiste en ampliar el muro de Grenyana y el de los Camps Elisis) permitirán desbloquear proyectos clave para Cappont como el instituto o el nuevo CAP. Por otro lado, en la comisión también se informó de la licitación de las obras de excavación y restauración del parque de la Cuirassa, el antiguo barrio judío de la ciudad, por 250.000 euros, así como del concurso público del nuevo servicio de control de la población de palomas y mosquitos.