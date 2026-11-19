La Audiencia de Lleida acogió ayer el juicio contra un abogado acusado de apropiarse de 25.000 euros de un cliente y de falsificar firmas de este en dos documentos. La Fiscalía rebajó la petición inicial de condena de cuatro años de prisión a tres, así como al pago de multas. Durante la vista oral, que se celebró ayer, el acusado explicó que inició la relación profesional en 2015 con el perjudicado, ya fallecido, que tenía una explotación ganadera en Sariñena, para representarse en cuestiones sobre la PAC.

Según declaró, en 2019 el ganadero le entregó “un poder muy amplio” y en 2022, después de llevar tiempo sin cobrar sus honorarios, le dijo que “ve a Ibercaja y cóbrate”. El abogado, según señaló ayer, fue al banco haciendo uso del poder que le había dado su representado y le entregaron un cheque por valor de 25.000 euros. Aseguró que fue la única vez que hizo uso de ese poder y que fue con consentimiento y conocimiento de su cliente. “Incluso el del banco le avisó”, declaró. “Me lo cobré yo, pero con su autorización”, destacó. Sin embargo, añadió que “en el momento en el que cogí el dinero, la relación se estropeó, dejó de cogerme el teléfono y me despidió”. Se inició entonces un procedimiento judicial, en el que el acusado, según la Fiscalía, presuntamente presentó dos documentos que justificaban sus servicios con firmas que no eran del perjudicado. El acusado lo negó. “Yo le daba la documentación y él me la devolvía firmada. No sé nada más”, aseguró. Al respecto, declararon dos agentes de los Mossos d’Esquadra, que hicieron un informe caligrfáfico, en el que constataron que una de las firmas no se correspondía con el perjudicado y que la otra “era un fotomontaje”. Según los agentes, “se ha interpuesto la firma original mediante una fotocopia”. También declaró una hermana del perjudicado, que explicó que le había dicho en una llamada que le habían sustraído dinero y que sospechaba de su abogado.

La Fiscalía modificó su escrito de acusación inicial y solicitó para el acusado una pena de un año y medio de prisión por un delito de falsedad en documento privado o por presentación de un documento falso en un juicio en concurso medial por un delito de estafa procesal agravada en tentativa, y otro año y medio por un delito de apropiación indebida o, alternativamente, por administración desleal.