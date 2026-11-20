Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Leridanos cuyo principal medio de transporte por la ciudad es la bicicleta presentaron ayer una nueva asociación, En Bici per Lleida, que tiene por objetivo “hacer de Lleida una ciudad más sostenible y amable para todos”, según explicó su presidente, Ramon Llanes. Eligieron darse a conocer delante de la nueva estación de buses, y la decisión no fue casual: desde allí denunciaron que el parking de bicis de la terminal está preparado para su uso, pero sigue cerrado tras casi un año desde la apertura de la estación, pese a que está exigido legalmente. “Parece haber un conflicto entre la Paeria y la Generalitat”, explicó Llanes, que reclamó “que se pongan de acuerdo para que las personas que vengan a coger un bus o un tren puedan aparcar su bici con seguridad”.

La entidad también pide mejorar la red de carriles bici, al considerarla “muy irregular, incompleta, poco conectada y con falta de mantenimiento, lo que causa que circular en bici por Lleida suela ser una gincana diaria”, lamentó Llanes. De hecho, puso como ejemplo que “para llegar a las estaciones tenemos que bajar de la bici porque no disponemos de una vía apta”. Su principal reivindicación es acabar el carril de Rovira Roure en el tramo inicial de la avenida, entre Ricard Viñes y Ronda. “El principal eje de la ciudad conecta Agrónomos con La Bordeta, pasando por todos los campus universitarios, pero está roto por 300 metros de carril bici que faltan por construir en este tramo”, explicó su presidente.

Los asociados explicaron que su prioridad es “no interferir con los peatones”, por lo que están en contra de los carriles bici que están sobre la acera. Defendieron la necesidad de situarlos todos en la calzada y segregados de los automóviles, con quienes “tenemos una convivencia compleja porque aquí no hay una cultura ciclista como en otros países, por lo que no hay tanto respeto”, valoró Llanes.

La entidad, que nace ahora como independiente pero ya llevaba tiempo vinculada al Bicicleta Club de Catalunya (BACC), participa los terceros jueves de cada mes en una iniciativa (Massa Crítica) con la que decenas de ciclistas circulan en grupo por la ciudad “para reivindicar nuestro derecho a circular”, concluyó Llanes.