Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra especializados en delincuencia urbana, los denominados fures, detuvieron la madrugada de ayer en la plaza de les Missions a un joven de 24 años cuando estaba robando en el interior de un bar, según ha podido saber este periódico. También le imputan otro robo el pasado fin de semana en un establecimiento de la calle Ramon y Cajal e investigan si podría estar detrás de otros robos similares que se han registrado en las últimas semanas.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.00 horas durante un dispositivo de vigilancia después de la oleada de robos registrados de madrugada en establecimientos. Agentes de paisano se desplegaron por la Zona Alta, Ronda y Universitat para detectar a sospechosos. Poco después, descubrieron que se estaban produciendo un robo en el bar Brutus de la plaza de les Missions. A su llegada, observaron la puerta reventada y los fures localizaron al supuesto ladrón en su interior. Al joven, que no tiene antecedentes, le imputan un robo similar que hubo el pasado fin de semana en Ramon y Cajal e indagan si podría ser el autor de otros.

La gran mayoría de casos se han cometido con el mismo modus operandi, rompiendo la puerta de acceso con un adoquín o una piedra. Dos de estos casos fueron la semana pasada en Passeig de Ronda (ver SEGRE del miércoles). A mediados de octubre también hubo otros en la avenida de Madrid y Canonge Brugulat. El botín suele ser el dinero de la caja registradora.

En otro orden, la Urbana detuvo el miércoles en la avenida Catalunya a un hombre por un robo en un coche. Se llevó una tele y un ordenador.