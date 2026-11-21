Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Confiabas en él y, si te pedía que aportaras más dinero, se lo dabas”. Esto es lo que asegura a este periódico una de las víctimas de M.G.Q., el asesor financiero encarcelado el jueves como supuesto autor de una macroestafa millonaria en Lleida. Es un patrón que se repite en la inmensa mayoría de afectados, que empezaron a sospechar de que podían estar siendo víctimas de un fraude a lo largo de este último año, cuando empezaron los problemas de cobro de intereses prometidos o la insistencia de M.G.Q. para que hicieran más aportaciones. “Te decía que se había producido algún error pero que se resolvería en cuestión de días. Nada más lejos de la realidad”, añade. Cabe recordar que el investigado trabajaba para una conocida compañía aseguradora —que ha adoptado medidas legales y finalizó la relación mercantil— y, aprovechando su posición social y profesional y lo conocida que es la empresa, ofrecía paquetes de inversión “seguros, garantizados y de duración limitada”. Muchos de ellos también descubrieron que habían sido estafadas al contactar con la central de la compañía. Algunas de ellas han aportado hasta 300.000 euros. “Ha sido una sorpresa y una gran decepción”, insiste el afectado.

Estos últimos días, al trascender el caso, se han presentado nuevas denuncias y afectados han contactado con letrados para emprender acciones legales. Uno de ellos es Pau Simarro, que hasta el martes defendía los intereses de cinco afectados y a los que se han sumado otros dos. Entre estos suman un perjuicio de unos 1,5 millones de euros. “Generaba confianza entre sus clientes y les ha estafado”, comenta el abogado. El montante podría ascender a cinco millones de euros o incluso superior, si bien 1,5 millones habrían sido retornados a algunos del medio centenar de afectados. Otras fuentes apuntan que puede ser mucho mayor y que habría un centenar de víctimas. Esto y el destino del dinero es lo que están intentando indagar la División de Investigación Criminal de los Mossos en Ponent.

En cuanto a la tipología del fraude, se trata del conocido como Esquema Ponzi y no se trata de una estafa piramidal porque hay un solo organizador (ver desglose).