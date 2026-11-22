El Mercat del Pla del Centro Histórico de Lleida acogió ayer el acto central de campaña del PSC en Ponent, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, advirtió que este 29N “nos jugamos autoritarismo o democracia”. Es por este motivo que pidió concentrar el voto en el partido socialista para “combatir contra el peor adversario que tenemos y que siempre se presenta: la abstención”. También defendió que la sanidad pública y las pensiones "son sistemas solidarios que funcionan", pero que PP y Vox “los quieren cambiar para hacer negocio”. En este sentido, recordó que en los países donde gobierna la ultraderecha no han mejorado su situación, poniendo como ejemplo “la pobreza generalizada” en la Argentina de Milei, o “las detenciones en las calles, el aumento del coste de la vida y la censura” en los EEUU de Trump. "Y aquí en España tenemos a sus aprendices", dijo en alusión a PP y Vox.

Illa también remarcó que PP y Vox “no vienen a gobernar Catalunya, sino a hacerla más pequeña y vaciar su autogobierno”. También tuvo tiempo para criticar a Junts. “Dicen que están en medio, pues apartaos que molestáis, no es momento de estar en el medio, este 29N es o Sánchez o Feijóo”, zanjó Illa.

El candidato del PSC por Barcelona, el ministro de Industria, Jordi Hereu, también atacó a Junts. “Habéis perdido el norte”, afirmó. Aseguró que “el Gobierno ha creído en Lleida con nuevos regadíos, infraestructuras viarias y digitales” y que la provincia “nos lo ha devuelto con récord de ocupación, de industria, de explotaciones y haciendo de Lleida uno de los grandes activos de Catalunya y de España”. Por ello, aseguró que “vamos a retener los dos diputados por Lleida y que los demás vayan con cuidado, vamos a por más”. Tanto Illa como Hereu recordaron que el impuesto a la banca que prorrogará el Gobierno la próxima semana permitirá recaudar 1.400 millones de euros “que se destinarán a políticas de vivienda”.

Por su parte, la candidata por Lleida, Cristina Morón, remarcó que un cambio de gobierno comportaría “un retroceso” que pondría en riesgo el sistema de pensiones “y los derechos que estos años han conseguido las mujeres y la clase trabajadora”. Recordó que a Sánchez “lo han dado por acabado muchas veces, pero siempre se ha levantado y ha defendido las pensiones, ha subido el salario mínimo y ha impulsado más derechos para las personas”.

También habló el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que recordó al exministro Ernest Lluch, asesinado por ETA hace 26 años. Remarcó que este 29N “nos debemos movilizar para avanzar con esperanza, ilusión, proyectos y transformación”.

Protesta dels Bombers. - PAU PASCUAL PRAT

Antes del acto, unos bomberos se concentraron ante el Mercat del Pla para reclamar mejoras laborables. Se reunieron con Illa y el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig.