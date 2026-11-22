Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Cuando te ofrecen duros a cuatro pesetas, hay que desconfiar porque el riesgo de ser víctima de una estafa aumenta exponencialmente”. Lo aseguran policías que en los últimos años han investigado tres macrofraudes en las comarcas de Lleida, que han supuesto pérdidas millonarias y que suman más de un centenar de afectados. El último caso trascendió el miércoles con la detención y posterior encarcelamiento de M.G.Q., un asesor financiero que presuntamente ha cometido una megafraude que superaría con creces los cinco millones de euros. Los otros dos casos son una presunta macroestafa piramidal que ha supuesto que 31 leridanos hayan perdido tres millones de euros en operaciones inversoras que han resultado ser ficticias y el de dos socios de una empresa de Cappont que fueron detenidos en julio de 2024 como presuntos autores de una macroestafa a pequeños inversores.

Todas ellas responden a un mismo patrón. Por un lado, la gran mayoría de afectados, según explican, decidieron invertir tras recibir ofrecimientos que surgieron en entornos de confianza y en el que les ofrecieron unas elevadas rentabilidades que al principio se cumplieron, reforzando así la idea de haber puesto el dinero en un producto sólido. Por ejemplo, en el caso de esta semana, el investigado trabajó durante años para una conocida compañía aseguradora —que ha adoptado medidas legales y finalizó la relación mercantil— y muchos de las víctimas eran clientes. También se aprovechó de su posición social y profesional y lo conocida que es la empresa.