Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La Guàrdia Urbana de Lleida está ultimando la puesta a punto del sistema que permitirá empezar a usar la Inteligencia Artificial (IA) en 70 cámaras de videovigilancia repartidas por toda la ciudad durante la próxima campaña navideña, que arrancará oficialmente el próximo fin de semana. Así lo confirmó ayer el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durante los actos de celebración de la Diada de Santa Cecilia, en el que aseguró que “el objetivo es disponer de más información, anticipar posibles incidencias y facilitar una respuesta policial más ágil y eficaz”. El primer edil añadió, además, que la previsión es conectar a la IA hasta 120 de los 270 dispositivos que actualmente hay en la capital del Segrià —la mayoría en el Centro Histórico—, pero subrayó ante los efectivos policiales que asistieron a los actos de conmemoración de su patrona que “la tecnología no debe sustituir vuestra experiencia, criterio profesional y cercanía con las personas”.

La integración de la IA en las cámaras de videovigilancia debe servir para seleccionar las imágenes más valiosas para la labor policial, ya que los dispositivos instalados en la vía pública funcionan 24 horas del día, lo que hace casi imposible visionar todo el material. Con la ayuda de los algoritmos, en cambio, el tiempo de respuesta inmediata frente a incidentes en la vía pública se podría reducir un 25%, y el tiempo de investigación un 40%.

Larrosa anunció también que esta misma semana ha enviado a la junta de personal de la Paeria una propuesta para incrementar la plantilla de la Guardia Urbana hasta los 265 efectivos, y recordó que la actual, con 259, “es la más elevada de la historia”. El primer edil detalló que estas nuevas siete plazas servirán para incorporar a seis nuevos agentes y un intendente, ya que el actual, Josep Mallada, sigue ejerciendo como interino.

Estas nuevas plazas se sumarán a las que se irán creando en los próximos ejercicios para que la Guardia Urbana mantenga los 265 efectivos pese a las jubilaciones. “Habrá cinco el año que viene y la previsión es que haya tres o cuatro cada ejercicio durante los próximos años”, explicó el alcalde.