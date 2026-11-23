«El voto útil es para quien defiende Lleida, y los demás no lo han hecho» - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

Hablamos frente a la estación de tren, en plena huelga de maquinistas. ¿Cuáles son los principales retos de movilidad en Lleida?

Tenemos muchos retos pendientes. Hay que mejorar las frecuencias del transporte público en toda la demarcación, tanto entre municipios como en las conexiones con el exterior. También necesitamos un mejor mantenimiento de las infraestructuras. Desde el Congreso debemos reclamar que Lleida reciba inversiones en movilidad como las que se destinan a Barcelona o Madrid. Al final, disponer de buenas conexiones es fundamental para que la gente quiera vivir en el territorio.

La vivienda es otro de los problemas para quienes quieren quedarse. ¿Qué proponen?

Para empezar, la vivienda no puede ser un negocio. Los pueblos de Lleida están llenos de casas vacías y buena parte de nuestras propuestas pasan por incorporarlas al parque de vivienda mediante distintas fórmulas. Se trata de garantizar un derecho que está recogido en la Constitución.

Además de transporte y vivienda, hacen falta oportunidades laborales. ¿Cómo se pueden fomentar?

No necesitamos cambiar el trabajo que hay en Lleida, sino conseguir que las actividades económicas sean rentables y permitan vivir dignamente. El Estado debe legislar y seguir aumentando el salario mínimo. Durante esta legislatura se ha avanzado en el despliegue de las 35 horas semanales sin reducir los salarios. Ahora hace falta que las patronales sigan ese camino y actualicen las condiciones laborales de sus trabajadores.

El sector primario es uno de los motores económicos de Lleida. ¿Cómo se plantean defenderlo?

Queremos que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y que se hagan las inspecciones necesarias. Ahora mismo falta un programa de inspecciones en muchos ambitos como en el rendimiento de los productos. También defendemos que las ayudas de la PAC estén vinculadas al trabajo que realmente se realiza en las explotaciones.

La sequía y la gestión del agua son otros grandes desafíos. ¿Es imprescindible modernizar los regadíos?

Por supuesto. Tenemos que consumir menos agua en el campo, implantando el riego por goteo u otros sistemas adecuados para evitar pérdidas. Pero esa modernización no puede recaer únicamente sobre los agricultores y ganaderos. El Estado debe ayudarles en función de sus posibilidades económicas. No puede ser que algunos payeses no puedan modernizar sus explotaciones porque las cuentas no les salen.

Sin embargo, el sector primario no suele identificarse electoralmente con formaciones como la suya. ¿Por qué cree que ocurre?

Sin duda, falta conciencia de clase. Los pequeños y medianos productores familiares, aunque sean propietarios, autónomos o tengan su propia empresa, siguen formando parte de la clase trabajadora. En los últimos años, los fondos de inversión han ido comprando tierras y se está empobreciendo cada vez más a los productores. Tenemos que conseguir que las ayudas lleguen a quienes las necesitan, actualizar los seguros agrarios y garantizar unas reglas de mercado iguales.

Muchas de sus propuestas requieren más inversión pública. ¿De dónde debe salir el dinero?

El dinero sale de los impuestos y, para que las cuentas cuadren, hay que revisar el orden de prioridades.

Para terminar, ¿por qué se presentan al Congreso si retiraron su candidatura al Senado para concentrar el voto de izquierdas en el PSC?

Al Congreso llevan años presentándose personas que han representado a Lleida. ¿Y qué han hecho por nuestro territorio? Nosotros creemos que el verdadero voto útil es para quien defiende Lleida, y los otros partidos no lo han hecho. Nuestra demarcación no necesita más promesas, sino actuar en el Congreso.