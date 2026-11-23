Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, apeló ayer a concentrar el voto para que la prioridad después del 29 de noviembre sea Catalunya: “No somos sucursalistas de nadie. Catalunya no es una sucursal”. Lo dijo en un acto en Castelldefels en el que estuvo arropada por los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas. El primero, que intervino a través de una pantalla, reclamó anteponer los intereses de Catalunya y cuestiones como la lengua, las competencias y la economía. “Éstas son las que nos interesan y deben estar en condiciones de poder defenderse con eficacia”, dijo Pujol. Por su parte, Mas agradeció que esta legislatura Junts no han sido, a su juicio, los campeones de la gesticulación, la mentira o la bronca. “Si quiero ver payasos voy al circo porque los payasos del circo lo hacen mejor”, bromeó el expresident.

El candidato por Lleida, Isidre Gavín, visitó ayer la Fira de l’Oli de Arbeca, donde aseguró que su formación propone reformar la ley para impedir los empadronamientos en viviendas ocupadas y combatir el fraude. “Hay que poner orden, queremos una normativa clara, que permita comprobar quién reside realmente en el municipio, combatir el fraude e impedir que una ocupación sirva para empadronarse”, dijo Gavín.