Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La plaza de Sant Joan de Lleida amaneció ayer con parte de los equipos necesarios para instalar la pista de hielo que se ubica allí desde hace varios años coincidiendo con la campaña navideña. El montaje, sin embargo, no estará listo hasta el próximo viernes, cuando está previsto que abra sus puertas.

La apertura de la instalación coincidirá con el Black Friday y el inicio de la campaña de compras navideñas en el Eix Comercial, aunque el horario variará según avance el calendario: hasta el 18 de diciembre solo se podrá patinar de lunes a viernes entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los sábados y los domingos, festivos y cada día entre el 19 de diciembre y el 10 de enero los aficionados al patinaje podrán practicarlo entre las 11.00 y las 14.30 horas y las 16.00 y las 21.00 horas.