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El jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, arengó ayer a los socialistas a realizar un esfuerzo extra en la “semana de remontada” que resta para ganar las elecciones el 29N y reeditar el Gobierno. “Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista”, dijo en un acto en Murcia, donde subrayó que la “única papeleta” capaz de “vencer a la internacional ultraderechista” es la del PSOE. Por ello pidió poner “todo al rojo” a todos los españoles que quieran un país que avance y volvió a cifrar en un 75% la participación necesaria para reeditar el Gobierno progresista.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volvió a advertir en Girona que PP y Vox quieren “desmontar” el autogobierno de Catalunya, como ya dijo en Lleida el sábado. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que el PP “solo hace servir el catalán en campaña para pedir el voto” pero que “después se lo cargarán”.

Paralelamente, el cabeza de lista del PSC por Lleida al Senado, Jan Pomés, advirtió que “es necesaria una mayoría progresista en el Senado para acelerar los avances que el PP ha frenado y tumbado” y pidió “una movilización histórica”.