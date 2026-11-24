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Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 38 y 24 años, como presuntos autores de un robo con fuerza en una tienda de la calle Canonge Brugulat de Lleida. Uno de los arrestados acumula más de 30 antecedentes policiales y el otro también tiene, según ha informado la policía catalana, que relaciona a los dos individuos con varios robos recientes en establecimientos de la ciudad. El robo por el cual han sido detenidos tuvo lugar alrededor de la una de la madrugada del domingo, cuando una patrulla que hacía tareas de prevención de robos por la Zona Alta recibió el aviso que habían entrado en un establecimiento de la calle Canonge Brugulat y habían sustraído la recaudación de la caja registradora.

Los agentes localizaron poco después a dos hombres que respondían a la descripción de los sospechosos cerca del lugar de los hechos. Cuando se identificaron como policías, los dos intentaron huir por separado, pero los interceptaron en las calles Juli Cèsar y Gaspar de Portolà. Llevaban dos bolsas con 155 euros en monedas, hecho que motivó la detención.

Uno de los detenidos ya había sido arrestado dos veces este mes de noviembre. La primera, el día 2, por un robo en una peluquería, y la segunda, el día 16, por un asalto en un supermercado del paseo de Ronda. El otro había sido pillado la madrugada del jueves pasado mientras robaba en un bar de la plaza de Les Missions. Además, la policía también le atribuye un robo con fuerza del día 15 en un supermercado de la calle Ramón y Cajal, donde presuntamente rompieron el escaparate con un adoquín y se llevaron la caja registradora.

La investigación continúa abierta y los Mossos no descartan que los dos estén implicados en otros robos con fuerza cometidos los últimos días en la Zona Alta. Los detenidos pasaron este lunes a disposición del juzgado de guardia de Lleida.