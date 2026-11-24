Usuarios con movilidad reducida han denunciado los problemas que tienen para usar los buses urbanos, ya que aseguran que en parte de su flota no funcionan las rampas de acceso automáticas ni las manuales, lo que provoca que muchas veces tengan que esperar hasta una hora para poder subir a uno de los vehículos. Este es el caso que vivió una usuaria en silla de ruedas la semana pasada con la línea L7 (Mangraners-Secà de Sant Pere). La vecina esperaba en una parada del Secà para poder ir al centro de día de Balàfia, “y estuvo una hora esperando a que viniera un bus que sí tenía la rampa operativa, tiempo en el que pasaron hasta cuatro vehículos por allí”, asegura su hija. Una situación que “supone un incumplimiento de los derechos que tenemos como viajeros, ya que las rampas, sean automáticas o manuales, deben estar siempre operativas”. Destaca que la problemática con las rampas “no es nueva, ya que mi madre ha tenido problemas de este tipo desde octubre del año pasado, lo que le genera mucha impotencia”. “No pedimos imposibles, solo que los servicios públicos funcionen para todos los usuarios”, añade.

Otra afectada es Eva Moré, una usuaria de silla de ruedas de Balaguer que viene a Lleida dos días por semana. Explica que coger los buses de las líneas L3, L2 y L20 desde la estación de trenes es siempre una “aventura”, en el peor sentido de la palabra, porque “casi siempre me encuentro alguno en el que no funciona la rampa o directamente no hay”, lamenta. Algún día se ha tenido que esperar tres cuartos de hora en la parada, ya que “han llegado a pasar dos buses seguidos sin rampa”, indica. Esta falta de accesibilidad le ha hecho perder trenes, lo que “me parece vergonzoso”, afirma. Asimismo, explica que “en algunos buses, la rampa es manual y está en la puerta delantera, donde el espacio es muy reducido y no caben todas las sillas”. También lamenta la falta de rampas en la línea L10, la única que lleva a la Caparrella. “Allí se encuentra la única piscina de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, pero siempre me tienen que llevar”, indica. La afectada ha reclamado soluciones al ayuntamiento.

Por su parte, el portavoz de la Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid), Ton Montardit, reconoce que las quejas por las rampas de los buses “son una problemática muy extensa” y que han tramitado varias quejas por este tema y por el transporte público en general. “Solo hay 2-3 buses con rampa automática y manual y en los que solo la tienen del segundo tipo muchas veces no funcionan bien, el bus debe ser accesible para todos”.