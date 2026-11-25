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La Guardia Urbana de Lleida arrestó este martes a un hombre de 31 años por un presunto delito de amenazas y otro de leve de usurpación de inmueble después de que vecinos de la calle Isern, en la Bordeta, denunciaran que les habría amenazado de muerte al intentar evitar que el sujeto okupara una casa tapiada propiedad de un particular.

Fuentes del cuerpo explicaron que la mayoría de los vecinos tenían una edad avanzada y estaban muy atemorizados, porque el detenido los habría amenazado con quitarles la vida si alertaban a la policía del intento de okupació. Llegó a causar daños materiales en el acceso de la vivienda.

Detenido por entrar en una vivienda en desuso para robar

La policía local también arrestó a un hombre de 51 años en la calle Cavallers como autor de un robo con fuerza en un inmueble en desuso en el cual habría escalado por la fachada para entrar. Fuentes del cuerpo explicaron que es un ladrón “habitual”.