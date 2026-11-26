El ayuntamiento anunció en marzo de 2025 que iniciaba el proceso para derribar la antigua discoteca de Gardeny, que lleva 8 años cerrada, pero hasta el pasado 4 de noviembre no publicó el concurso público para su licitación, que ha recibido un total de nueve ofertas. Según informaron fuentes municipales, seis firmas han pujado para optar al lote 1 del contrato, que corresponde al derribo de la discoteca, mientras que las tres restantes lo han hecho para el lote 2, referente a la urbanización del entorno una vez termine la demolición. Ambos contratos, que están valorados en un total de 322.979,42 euros (IVA incluido), se adjudicarán en las próximas semanas y las empresas adjudicatarias dispondrán de 3 meses para efectuar el derribo y otros tantos para urbanizar el entorno de la antigua discoteca, que estuvo abierta 16 años y llegó a tener 3 nombres distintos. Su espacio servirá para ampliar el Parc Agrobiotech.

En 2002 la Paeria convocó el primer concurso para la discoteca y lo granó la firma Circus Lleida, que ese mismo verano abrió con el nombre de Gurugú. En 2009 se hizo otro concurso que ganó Adaix de Negocios, que lo rebautizó como Larida y habilitó un espacio para el invierno, Excess. En 2015, la asumió otra concesionaria, Agora del Este, que cambió el nombre por The Hill, denominación que conservó hasta 2018, cuando tuvo que cerrar tras acumular una gran deuda con la Paeria por no pagar el canon. Desde entonces el lugar ha sido saqueado y okupado varias veces. Actualmente, está lleno de basuras y escombros de la discoteca.