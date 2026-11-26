Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El instituto de investigación biomédica IRBLleida impulsa la movilidad internacional de sus investigadores y la llegada de talento de otros países con becas promovidas por su oficina de captación de talento, que en los últimos dos años ha conseguido atraer a 7 investigadores extranjeros y ha financiado estancias en centros de investigación de otros países a otros 9 científicos. “Bastante personal investigador se ha ido a Australia, y otros han venido a Lleida desde países de Latinoamérica o Canadá”, puso como ejemplos Anna Verdugo, técnica de proyectos del IRBLleida.

El instituto celebró ayer una jornada en el CaixaForum para evidenciar que “pese a que estamos muy cerca de Barcelona, en Lleida demostramos que podemos hacer ciencia de excelencia y tenemos un buen ecosistema científico para atraer talento”, aseguró Verdugo.

Una de las participantes fue Anabel Sorolla, investigadora principal del grupo de Biomarcadores en Cáncer del IRBLleida, que tiene por objetivo “identificar biomarcadores que puedan diseñar terapias menos invasivas gracias a la predicción de los tratamientos antes de aplicarlos”, explicó. La doctora leridana estuvo ocho años y medio en dos centros de investigación de Australia, lo que “me ha permitido conocer otras formas de hacer investigación e interaccionar con profesionales pioneros en otros ámbitos”, aunque “siempre he tenido muy claro que quería volver a Lleida para aportar aquí todas las experiencias y conocimientos que adquirí”, aseguró.

Por su parte, Aida Serra se trasladó a Singapur durante siete años tras estudiar en la UdL, donde ahora es profesora. La leridana lidera un grupo de investigación del IRBLleida junto a Xavier Gallart en el que “investigamos sobre la neurodegeneración para identificar biomarcadores y mecanismos de enfermedades como el Alzheimer”, para la que “encontrar una cura es complicado, pero la investigación es muy potente y la podemos diagnosticar antes, o saber que hay componentes vasculares o de salud oral”, señaló. “La investigación en Singapur está a otro nivel porque se dispone de mucho dinero, lo que da libertad”, valoró.