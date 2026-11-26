Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Lleida decretó el lunes la puesta en libertad con cargos para los dos hombres, de 24 y 38 años, detenidos la madrugada del domingo como presuntos autores del robo en un establecimiento de la calle Canonge Brugulat, según informaron ayer fuentes solventes. Se da la circunstancia de que el individuo de 38 años acumula más de 30 antecedentes policiales y el domingo fue la tercera vez que era arrestado por robos este mes mientras que el individuo de 24 años ya había sido detenido justo tres días antes al ser sorprendido robando en un bar de la plaza de les Missions. Las detenciones son fruto de un dispositivo desplegado por los Mossos d'Esquadra por los numerosos casos denunciados, especialmente en la Zona Alta, Instituts y Passeig de Ronda y la alarma que ha generado entre los comerciantes, como avanzó este periódico.

El último robo por el que fueron detenidos estos dos individuos se registró alrededor de la una de la madrugada del domingo cuando una patrulla del Grupo de Delincuencia Urbana de los Mossos recibió el aviso de un robo con fuerza en una tienda de la calle Canonge Brugulat, de donde se llevaron la recaudación de la caja. Poco después, con la descripción de los presuntos autores y, ante las sospechas de que podía tratarse de unos ladrones muy activos, localizaron a dos individuos cerca del lugar del asalto. En el momento en que los agentes de paisano se identificaron como policías, se separaron e intentaron huir. Finalmente, les interceptaron y detuvieron en las calles Juli Cèsar y Gaspar de Portolà. Los sospechosos llevaban encima dos bolsas con 155 euros en monedas.

El hombre de 38 años, además de constarle 30 antecedentes policiales, ya había sido detenido el día 2 de noviembre por un robo en una peluquería, y el día 16 por un asalto en un supermercado de Ronda. Al otro detenido le habían pillado tres días antes robando en un bar de la plaza de les Missions y también le imputaron un robo del día 15 en un establecimiento en Ramón y Cajal. La investigación sigue abierta y no descartan que estén implicados en otros robos.