Lleida arrancará la campaña de Navidad esta tarde con el encendido de más de 20 kilómetros de luces repartidas por 124 calles, 2 km más que el año pasado, 1.011 elementos decorativos, una quincena de árboles naturales y un extenso abanico de actividades. “Somos una capital en plena transformación y la Navidad siempre es un momento especialmente mágico”, dijo el alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentación de la campaña ayer en la Paeria, para la cual han destinado más de un millón de euros.

Para este año, el ayuntamiento ha querido dar un protagonismo a la plaza Sant Joan, que además de la pista de hielo será el escenario de un espectáculo ‘candlelight’, que es como se denominan los conciertos interpretados a la luz de las velas, que se celebrará el día 18 de diciembre y correrá a cargo de la Camerata Granados. Habrá tres sesiones: a las 18.00 horas, a las 18.45 y a las 19.30. En la plaza también se ha instalado una bola decorativa de grandes dimensiones que tendrá varios efectos lumínicos y cambios de color. Por otro lado, se ha renovado por completo el ‘mapping’ en la fachada de la Paeria, que se estrenará mañana aprovechando el encendido del alumbrado navideño y habrá 15 sesiones repartidas entre los días 4 y 11 de diciembre entre las 18.30 y las 20.30 horas. La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, destacó que las luces de Navidad estarán encendidas hasta el 6 de enero y que mantienen la estrella de Navidad de la Suda.

En materia de seguridad y movilidad, la teniente de alcalde de este ámbito, Cristina Morón, explicó que habrá un dispositivo especial de la Guardia Urbana coordinado con los Mossos d’Esquadra y que habrá un refuerzo de 4 agentes por la mañana y 10 por la tarde en las zonas más concurridas, como el Eix Comercial, la Zona Alta, la rotonda de la Ll-11 y la avenida Miquel Batllori. También recomendó usar en la medida de lo posible el transporte público antes que el vehículo privado y advirtió de que la Urbana pondrá especial atención a las dobles filas y que los vehículos no paren en las paradas de bus, en las zonas de carga y descarga y en las plazas reservadas a personas con movilidad reducida.