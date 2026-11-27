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El debate sobre la vivienda ha centrado el pleno municipal de la Paeria de Lleida de este viernes. El plenario ha aprobado dos mociones, una de ERC y el Comú para que se garantice la ejecución de los acuerdos municipales en materia de vivienda, elaborar un censo operativo de viviendas vacías y conocer los activos inmobiliarios de las diferentes administraciones públicas susceptibles de incorporarse al parque de vivienda asequible de la ciudad y otra de Junts para la cesión de los inmuebles de la Sareb y Casa 47. En este sentido, el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, ha indicado que Lleida tiene en trámite o en marcha la promoción de 400 viviendas asequibles. El pleno autoriza la compra de dos autobuses para reforzar la flota urbana y reprueba a un concejal de Vox.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacado al plenario la gestión que ha hecho al gobierno municipal en el ámbito de vivienda durante la legislatura. "Se ha dado un gran salto de 0 a 400. Trabajamos para que todo el mundo pueda tener una vivienda digna", ha señalado el alcalde, quien también ha añadido que el servicio de mediación de la Oficina Local de Vivienda dispone de unas 500 viviendas cedidas con incentivos por sus propietarios para que les gestione el Ayuntamiento para ser destinados al alquiler.

En el debate de las mociones, la primera teniente de alcalde y portavoz del PSC, Begoña Iglesias, ha destacado que la prioridad del gobierno es "hacer políticas efectivas de vivienda" y ha señalado que los estudios del nuevo POUM ya cifran en 649 las viviendas vacías a partir de los datos de consumo de agua. En este sentido, ha señalado que se está pendiente de la aprobación por parte de la Generalitat del reglamento del registro de viviendas vacías de la Generalitat. También ha indicado que la Paeria tramita la cesión de 5 solares de la Sareb en el sector SUR-21, a la Bordeta. Larrosa también ha puntualizado que ha enviado un escrito a la Sareb reclamante la cesión de los "más de 30 solares" que esta entidad tiene en la ciudad.

Por parte del PP, su portavoz, Anna Florista, se ha mostrado favorable a disponer de un censo fiable de viviendas vacías, pero ha indicado que no tiene que servir para "buscar culpables". "No compartamos que el camino sea aumentar impuestos y aplicar sanciones a los propietarios. Nosotros defendemos incentivarlos para que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler", ha indicado.

La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, ha enmarcado el debate en una confrontación entre "el modelo de la derecha", que deja actuar el mercado o construye vivienda barata lejos de la ciudad, y el de la izquierda, que apuesta para hacer pisos en todos los barrios y aplicar incentivos y sanciones. Así, ha defendido la construcción de más viviendas, "a todos los barrios y para todo el mundo", y también la necesidad de un censo unificado, que permita tanto dirigir cartas a los propietarios ofreciendo ayudas para sacar los pisos al mercado como aplicar recargos fiscales.

Por parte de Junts, el regidor Joan Ramon Castro, ha advertido que tener un techo se ha convertido en "casi una misión imposible" para jóvenes y familias, y ha atribuido la situación a la falta de prioridad histórica en vivienda pública y a la gestión de organismos como la Sareb y la nueva agencia Casa 47. En este sentido, ha propuesto traspasar estos activos inmobiliarios a los ayuntamientos en condiciones habitables o con los recursos económicos necesarios para adecuarlos.

En representación de Vox, la portavoz Glòria Rico ha anunciado el voto contrario a la moción de ERC y el Comú porque, según ha dicho, proponen una receta basada en "más censo, más inspección, más recargo y más sanción sobre la propiedad privada". También ha rechazado la moción de Junts y ha reivindicado liberar suelo masivamente, construir más vivienda y proteger a los propietarios.

La portavoz del Comú, Laura Bergés, ha defendido que la vivienda "cumpla su función, alojar personas, y no convertirse en un activo financiero para la obtención de rentas cada vez más y más elevadas", y ha pedido tanto un censo detallado de los pisos vacíos como un inventario completo de la vivienda y el suelo público del Estado, la Generalitat, la Sareb y Casa 47.

Otras mociones

Durante el pleno de la Paeria de hoy también se han debatido tres mociones más. Por una parte, se ha aprobado en una votación por puntos la moción planteada por el grupo del PSC para la defensa del sistema público de pensiones y el rechazo a su privatización.

También se ha aprobado una moción planteada por ERC de reprobación del pleno al regidor de Vox Josep Roca para rechazar las declaraciones que hizo al pleno de septiembre sobre el presidente de la Generalitat Lluís Companys. La reprobación ha contado con 19 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.

Finalmente, el pleno ha rechazado, con 7 votos a favor y 20 en contra, la moción presentada por Vox para eliminar la cita previa obligatoria y garantizar la atención presencial a los servicios públicos municipales.