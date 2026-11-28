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Un proyecto de colaboración entre los hospitales Santa Maria y Arnau junto al área de Inclusión Social de la Paeria ha sido seleccionado como finalista de los premios Impulsa 2026 del Consorci de Salut i Social de Catalunya en la categoría “impulso a una idea compartida”. Tiene por objetivo dar una respuesta más coordinada a las necesidades de las personas con una vulnerabilidad social extrema y que acostumbran a presentar una elevada complejidad sociosanitaria, con problemas de salud física y mental, adicciones y dificultades sociales. Estas circunstancias pueden comportar un uso frecuente del servicio de Urgencias e ingresos evitables, así como dificultades para continuar los tratamientos. Profesionales de los hospitales y de los servicios sociales municipales se coordinan para desplazar la atención al entorno habitual de las personas, como los albergues o la vía pública.

Durante los doce meses del proyecto piloto, en 2024 se hizo el seguimiento de 29 personas, y el 62% accedió a algún recurso social. El año pasado fueron 22, de las que 14 accedieron a recursos sociales. Este año son 29, y cerca de la mitad disponen de un recurso social.