Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Està nevant! Està nevant!”, gritaban emocionados ayer decenas de niños que vieron la plaza Paeria teñirse de blanco con varios cañones de nieve artificial que pusieron el colofón al espectáculo de encendida de las luces navideñas.

“Si los dejan encendidos un par de días, podremos esquiar”, bromeaban algunas de las centenares de familias que abarrotaron el Eix para disfrutar de un acto que empezó con una colorida proyección de videomapping sobre la fachada del ayuntamiento. Lo Marraco, los Reyes Magos, el Tió o la estrella de Oriente se iluminaron sobre el Palau de la Paeria, donde también se proyectó la Seu Vella y el mensaje “Lleida, on la boira fa la màgia”.

Nens contemplant el màping sobre la façana de la Paeria. - PAU PASQUAL PRAT

Después, una cuenta atrás preparó el momento que todos esperaban: el encendido de las luces del gran árbol, las guirnaldas y las bolas navideñas de la plaza, que fue recibido con aplausos del público.

Actuació musical per a l’encesa de llums a Ricard Viñes. - PAU PASCUAL PRAT

La celebración continuó en la plaza Ricard Viñes, donde se ha instalado el árbol más grande de los 15 que hay en las calles de la ciudad (de 14 metros), y después en los barrios. La iluminación de Navidad ha llegado este año a 20,5 km de calles, dos más que el año pasado. Una de las novedades que causó más asombro ayer fue una gran bola navideña de seis metros en la plaza Sant Joan repleta de luces LED que generan efectos visuales de diferentes colores.

El encendido de las luces coincidió con el inicio de la campaña comercial del Black Friday. “Había mucho ambiente en las calles, parecía un sábado”, comentó la presidenta de la asociación de comerciantes del Eix Comercial, Montse Eritja.

L’Eix es va omplir ahir de clients pel Black Friday. - PAU PASCUAL PRAT

Señaló que “había bastantes familias con niños y grupos de amigos”, así como que “muchos llevaban su lista de deseos y compraban cosas concretas, mientras que otros iban mirando” las diferentes ofertas con las que muchas tiendas abren la campaña navideña. Por su parte, unos 4.000 comercios participan en una campaña de Pimec Comerç Lleida para “complementar” el Black Friday con obsequios.