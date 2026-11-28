Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El pleno de la Paeria aprobó ayer la moción presentada por los grupos municipales de ERC y el Comú para elaborar un censo municipal de las viviendas vacías que permita conocer los activos públicos disponibles en la ciudad. La moción fue aprobada con 7 votos a favor de los impulsores, mientras que PSC, PP y Junts se abstuvieron. La primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, señaló que el ayuntamiento ya dispone de un censo elaborado por el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), a partir de un analisis del consumo de agua. El POUM cifró en 649 el total de viviendas vacías. Al mismo tiempo, Iglesias señaló que se está pendiente de un registro por parte de la Generalitat y defendió que “no tiene sentido destinar una cantidad de recursos ingentes en paralelo a la Generalitat”. Además, añadió que se está formalizando la cesión de cinco solares de la Sareb en el sector SUR-21. La portavoz del PP, Anna Florista, indicó la necesidad de disponer de un censo “para buscar soluciones y no buscar culpables”. Por su parte, la portavoz de ERC, Jordina Freixanet, defendió la elaboración de un censo “porque cada administración da una cifra diferente” y para informar a los propietarios de las bonificaciones posibles si ofrecen su piso vacío. El cocnejal de Junts Joan Ramon Castro crítico la gestión de la Sareb y Casa 47 y propuso el traspaso del parque de vivienda público a los ayuntamientos. La portavoz de Vox, Gloria Rico, señaló que para otras formaciones, “el problema no es que falte vivienda, sino quién las controla”. La representante del Comú, Laura Bergés, defendió que “hay que tomar medidas para aprovechar la vivienda existente”.

Roca, edil de Vox, reprobado por llamar genocida a Companys El pleno aprobó la reprobación del concejal de Vox Josep Roca por llamar genocida al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista. Roca fue expulsado del pleno de septiembre, después de dirigirse “a los herederos del genocida Companys”. La reprobación presentada por ERC fue aprobada con 19 votos del PSC, ERC, Junts y El Comú; 2 en contra de Vox y 5 abstenciones del PP. Roca señaló que “hay quienes quieren convertir la discrepancia política en castigo”.