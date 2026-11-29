Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) acogió ayer la inauguración de la décima edición de la HackEPS, un encuentro universitario de 24 horas que ha reunido más de 250 jóvenes de la UdL, de la Universitat Rovira y Virgili (URV) de Tarragona y de otros países internacionales, para desarrollar prototipos tecnológicos que resuelvan los retos y problemas reales propuestos por las empresas e instituciones colaboradoras. A través de equipos multidisciplinares de entre 3 y 4 personas, los participantes de la hackatón, también llamados “hackers”, tienen hasta hoy para presentar sus soluciones. Pol Llinàs, presidente de LleidaHack, la asociación estudiantil de la EPS que impulsa el evento tecnológico, explicó que se parte de un problema real, en el que junto a la ayuda de mentores, los equipos trabajan para ofrecer una solución. “Hay quienes no duermen en todo el fin de semana”, aseguró. Al finalizar, los equipos deberán presentar su proyecto ante las empresas, que lo evaluarán siguiendo los criterios de innovación y originalidad, dificultad técnica y viabilidad práctica. Los mejores proyectos serán galardonados con premios económicos, dispositivos tecnológicos, licencias de programas u oportunidades laborales. Según Llinàs, la edición de este año ha batido récords históricos de participantes, con más de 250 inscritos. “Recibimos unas 300 inscripciones, pero las limitamos por el aforo”, indicó. Tras diez años organizando este evento, “el HackEPS ha crecido mucho y ha despertado mucho interés”, añadió. Sin embargo, reconoció que les gustaría darse a conocer mucho más y “poder acoger a más participantes internacionales”, ya que el acontecimiento también forma parte de la Major League Hacking (MLH), la comunidad inernacional de hackatones universitarios. Durante el fin de semana, más allá del trabajo de programación, la jornada también ofrece dinámicas de descanso y actividades de “networking” con otros equipos.