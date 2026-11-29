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La Fiscalía solicita una condena de 13 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su pareja y de maltratarla a ella y los hijos en común. Está acusado de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito de la violencia de género, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles en la Audiencia de Lleida.

Los hechos se habrían producido en la capital del Segrià entre los años 2019 y 2024. Según el Ministerio Público, el acusado, estando en el domicilio familiar y a pesar de la negativa de su pareja de continuar manteniendo relaciones sexuales, la agarraba con fuerza y la agredía sexualmente. Además, presuntamente, de manera habitual, la insultaba y la denigraba en presencia de los hijos de ambos. Asimismo, cuando ya estaban separados, el acusado supuestamente no permitía a sus hijos hablar con su madre, les duchaba con agua fría y les golpeaba.

Por otra parte, está previsto que la Audiencia juzgue el jueves a una mujer acusada de apropiarse de 14.808 euros de una prima. Estaba previsto que el juicio se celebrará el pasado jueves.