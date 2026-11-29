Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Un total de 785 leridanos pudieron examinarse ayer para obtener el carnet de conducir en una convocatoria extraordinaria organizada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que realizó las pruebas en Lleida y Torrefarrera para aliviar la lista de espera.

Según explicó Raquel Castro, presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Lleida, había más de 5.000 alumnos en espera para poder hacer la prueba. En esta jornada se examinaron el 24% del total. La asociación lleva años denunciando la falta de examinadores en toda Catalunya, lo que hace que la lista de espera vaya aumentando.

Esta fue la segunda jornada extraordinaria, tras la del pasado 16 de mayo, y resultó más satisfactoria en cuanto a la organización que la primera. “Esta vez pudimos organizarnos todas las autoescuelas con un mes y medio de antelación, no con los 15 días que nos dieron en mayo”, explicaba Castro. Además, en esta jornada y en la que se celebró en La Seu d’Urgell hace dos semanas, pudieron examinarse aspirantes a obtener el permiso de todo tipo de vehículos, y no solo de turismos.

Los puntos de partida en Lleida fueron los habituales: los polígonos del Segre y Els Frares, la calle Til·ler y la zona del aparcamiento del Parque de Bomberos. Además, se habilitó un espacio en el polígono de Torrefarrera para poder iniciar las pruebas desde este municipio. La asociación de autoescuelas se mostró muy agradecida con la colaboración de los ayuntamientos para facilitar la jornada extraordinaria.

Los exámenes, explicó Castro, se distribuyen en ciclos de 10 o 12 días, en los que se realizan unas 400 pruebas entre el centro de Lleida y el desplazado en La Seu. Calificó de “catastrófica” la capacidad de la DGT para organizar las pruebas desde el verano. Las quejas de la asociación vienen principalmente por la falta de examinadores, que, según Castro, se debe “a la falta de capacidad estructural con la que cuentan, porque no hay una plantilla estable”.

Los alumnos también sufren esta falta de examinadores y presentan quejas constantes. No siempre se trata de obtener el carnet de turismo, sino que también hay trabajadores que necesitan el permiso de camión o autobús, o aspirantes que llevan meses esperando para hacer el examen práctico. “Quienes lo sufren son los alumnos, que pueden estar varios meses pagando por las prácticas y viendo que la fecha del examen nunca llega”, lamentaba Castro.