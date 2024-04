Què ens preocupa als adolescents

Creado: Actualizado:

Com adolescent no crec que tingui moltes preocupacions. Encara que intento donar la menor importància possible al que no puc canviar. Això la majoria de les meves preocupacions no venen afectades per l'opinió dels altres, perquè no crec que ens ajudi a res.

Tinc la sort de tenir tots els meus padrins amb mi, per això em preocupa que no estiguin algun dia, i no haver aprofitat prou el temps amb ells. Però també em passa amb la meva família propera que es més jove, i si algun dia es posen malalts o tenen un accident. De la mateixa manera em preocupa que alguna persona propera es posi malalta, i pateixi.

Encara que soc jove, em preocupa fer-me gran. Ara mateix m'agradaria quedar-me als 16 anys. Penso que fer-se gran vol dir tenir moltes més responsabilitats, en diferents aspectes. A més veig que com més gran ets, menys coses per passar-t'ho bé fas i ho gaudeixes menys. I òbviament com més vius, més moments bons i no tan bons has viscut. De la mateixa manera persones importants per tu se'n van.

També em preocupa que serà de la meva vida després de batxillerat. A l'haver estat sempre a la mateixa escola, les persones que estan al meu costat ho han estat des de ben petits. Per això em preocupa no poder tornar a trobar-me amb aquesta gent que ha crescut amb mi. De la mateixa manera les activitats extraescolars que faig des de fa anys, les hauré de deixar de fer, i si volgués continuar ja seria de manera professional.

A l'estar a punt d'elegir com vull que sigui el meu futur, encara que sé que la carrera no defineix el teu futur, em preocupa no acabar de decidir bé. Ara hi ha una carrera que m'agrada, però per això m'he d'esforçar al batxillerat per treure bona nota. Això fa que em preocupin les notes que trec.

Jo em considero una persona bastant perfeccionista, per això em preocupa que les coses quan surten com vull. Quan he de fer algun treball o qualsevol cosa que requereixi creativitat, em preocupa que no acabi de ser el que s'espera. A més al ser subjectiu, em preocupa el que pugui pensar cada persona, ja que cada persona pot pensar diferent.

Però de la mateixa manera crec que em motiva molt tenir objectius per complir, i pensar que aprofito cada oportunitat i moment de la meva vida. A més m'agrada pensar que tot passa per alguna cosa.