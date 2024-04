Una etapa amb molts canvis

Creado: Actualizado:

Avui en dia els adolescents ens enfrontem a una etapa de molts canvis i ens toca viure moments que ens fan créixer i madurar el que significarà arriba a ser adults capaços de respondre a totes les dificultats de la vida.

Una de les preocupacions més habituals dels adolescents és sentir-te ínclit en un grup o entorn social on puguis demostrar la teva valia i poder ensenyar com ets sense por a no ser acceptat ni valorat. El fet de no poder saber del cert si les persones que t'envolten estaran sempre amb tu o si realment donarien el mateix que tu per ells.

No obstant això, una altra preocupació actual de la joventut seria complir les expectatives posades en ells i si realment arribaràs a ser la persona que esperen que siguis. Els estudis, les notes, els exàmens; són una de les nostres principals causes d'ansietat, ja que volem aconseguir el millor futur per nosaltres i si més no sabem que els estudis són un factor clau per acabar treballant en la teva feina somiada.

Per una altra part, la salut de la nostra família, ens preocupa que les nostres persones importants i que més ens estimem estiguin bé o siguin feliços, ja que ells fan el màxim perquè nosaltres tinguem la millor vida possible i ens ajuden a millorar i a aprendre d'ells i hem de valorar tot el que fan per nosaltres perquè en el moment que ja no estiguin els trobarem a faltar

Per concloure, hem de saber que malgrat que sigui una etapa no tothom és tan feliç com demostra, perquè darrere d'una mirada perduda pot amagar-se un món de problemes i hem de saber que encara que no ho sembli sempre hi ha llum al final del túnel i sigui quin sigui el problema tot anirà a millor.