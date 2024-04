"Per estudiar és més important la vocació que la nota de tall”

Creado: Actualizado:

Soc la B.E.P., estudiant de primer de Batxillerat, i parlo de les meves preocupacions. Doncs de la resta del jovent no sé què el pot preocupar, però a mi em preocupa el meu futur.

Aquell futur determinat per tantíssimes coses, que encara no entenc com em poden determinar. En el meu cas, el futur es determina per la mitja de Batxillerat i del treball de recerca, per la selectivitat, és a dir, la nota de tall. Però la veritable pregunta és, alguna d’aquestes notes pot determinar la vocació?

Per estudiar alguna cosa crec que el més important és la vocació, perquè potser una persona és molt dolenta en els estudis, però en aquell àmbit destaca perquè li agrada. Però per desgràcia, si la nota de tall no li arriba no podrà tenir l’oportunitat d’estudiar allò que li agrada.

Les notes de tall en algunes carreres són massa altes i en altres, molt baixes. Un exemple és Medicina a Lleida, que essent de les més baixes de Catalunya, és de 12,708 sobre 13. En aquestes carreres o tens vocació o ho deixes als primers 6 mesos; entenc que està en joc la vida humana, però una cosa no treu l’altra, perquè potser una persona amb més vocació i menys capacitat d’estudi és igual o més capaç d’atendre un pacient.

Semblarà una contradicció el que diré, però puc entendre que hi hagi aquesta determinació, perquè hi ha persones que no estan fetes pels estudis. Tot i això, crec que cap d’aquests filtres pot determinar la vocació de cada persona.