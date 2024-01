Trump quiere avalar que no tiene rival republicano

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La mayoría de los puestos de votación de las primarias presidenciales en Nuevo Hampshire abrieron ayer sus puertas con todos los ojos puestos en la pugna republicana entre Donald Trump y Nikki Haley.

En las primarias republicanas de New Hampshire hay en juego solo 11 delegados de los 2.429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana que nominará al candidato ganador a mediados de julio en Milwaukee.La ley electoral del estado indica que las suyas tienen que ser siempre las primeras primarias del país en cada ciclo electoral. Sin embargo, los demócratas han querido restarle importancia a New Hampshire, donde el ahora presidente, Joe Biden, quedó 5º hace cuatro años. No obstante, el estado había convocado igualmente la elección, en la cual Biden no participa y no cuenta con el reconocimiento del partido.En otro orden de cosas, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó ayer el intento del expresidente de Estados Unidos Donald Trump de que se levante la orden mordaza que le prohíbe atacar a los testigos del caso sobre el asalto al Capitolio. Los once miembros de la corte descartaron por unanimidad reconsiderar una decisión que habían tomado en diciembre.