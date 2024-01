El PP eleva su ofensiva contra la ley de Amnistía y las cesiones de Sánchez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Miles de personas, 45.000 según la Delegación del Gobierno y 70.000 según el Partido Popular, secundaron ayer la concentración convocada por el PP en la Plaza de España de Madrid para protestar contra la ley de amnistía y las “cesiones” del ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. Se trata de la cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca la cúpula que lidera Alberto Núñez Feijóo contra esa norma, que aprobará el martes el pleno del Congreso. El presidente del PP y casi todos sus presidentes autonómicos salieron a la calle para denunciar el “el proceso destituyente” que, según los populares, ha iniciado el Gobierno de PSOE y Sumar.

Feijóo avisó a Sánchez que será castigado en las urnas y su Gobierno tendrá “un final más pronto que tarde” porque “España no se vende” y ha desatado una “tormenta de dignidad” en todo el país que “cada día es más fuerte”. A su entender, los españoles no van a “pasar una” a este “Gobierno nefasto que no tiene vergüenza”. El presidente del PP de Aragón, Jorge Azón, defendió que “se ha espiado poco” al independentismo catalán. “A quienes atentan contra los valores constitucionales y luchan contra España hay que espiarlos”, afirmó.Asimismo, unas 150 personas se concentraron ante la sede del PSOE de la calle Ferraz y mantearon a dos muñecos de tela que simulaban ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresident Carles Puigdemont. Con gritos de “1, 2, 3, colgado por los pies” o “Puigdemont a prisión”, los manifestantes utilizaron una sábana blanca para mantear a los dos muñecos.El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado hoy a la Junta Directiva Nacional del partido para analizar su “ofensiva política, jurídica y social” de contra la ley de amnistía, que se prevé aprobar mañana en el Pleno del Congreso. El PP buscará dilatar la norma lo máximo posible cuando se remita al Senado, donde tiene mayoría absoluta.

Sánchez “agradece” que Junts y ERC “contribuyan a la gobernabilidad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en una entrevista a La Vanguardia que la ley de amnistía “demuestra los principios y los valores” de la Constitución y que su aprobación “merecerá la pena para la sociedad catalana y española”. El jefe del Ejecutivo se mostró convencido de que “los indultos, la reforma del Código Penal y la amnistía son pasos en una línea coherente”, si bien admitió haber “cambiado de posición”. Sánchez señaló que “el esfuerzo por normalizar la situación en Catalunya hace que nuestra democracia sea más fuerte al incorporar a Junts o a ERC a contribuir de forma constructiva a la gobernabilidad del país”. También afirmó que se reunirá “no una vez, sino más” con el expresident Carles Puigdemont, y con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, una vez aprobada la ley. “Es verdad que el independentismo utilizó estrategias reprobables, pero creo que eso no es terrorismo”, valoró en referencia al último auto del juez Manuel García Castellón. Sánchez cargó contra Feijóo por su “silencio” y aseguró que el PP “volvería a hacer” la Operación Catalunya. Finalmente, negó que estuviese al caso del espionaje al president Pere Aragonès con Pegasus, “como debe ser”, añadió.

Abascal critica que la manifestación es solo “una estrategia y un mítin”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó que la manifestación de ayer fue “una estrategia” de los populares. “No podemos respaldar una estrategia del PP que genera confusión”, lamentó Abascal, que consideró el acto como “un mítin”. Añadió que lo que “no se puede” es llamar a la gente a manifestarse los domingos “diciendo que hay un golpe a la Constitución”, y el lunes “pactar su reforma”. El líder de Vox aseguró que está “absolutamente de acuerdo con los motivos de la convocatoria” y mostró una “oposición clara a lo que este Gobierno está haciendo con la amnistía”, que definió como “un delito de cohecho como una catedral” ya denunciado ante el Tribunal Supremo.

Junts negociará enmiendas “hasta el tiempo de descuento”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, afirmó ayer que es “imprescindible” aprobar la ley de amnistía, sobre la que su partido encara “una recta final de negociación muy intensa”, y cuestionó que España sea una democracia consolidada tras citar las últimas informaciones sobre la Operación Catalunya. Borràs aseguró que su partido trabajará “hasta el tiempo de descuento” para poder incorporar todas las enmiendas “que aún están vivas”. Asimismo, la líder de Junts cuestionó que el Govern haya hecho canvios justo en el momento en que Pere Aragonès ha sido elegido candidato de ERC para las próximas elecciones al Parlament. “Parece que algunos de los eslóganes que lanzan son más en clave de precampaá electoral”, lamentó Borràs.

Vilagrà pide al Gobierno que “de la cara”

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, instó al Gobierno a “dar la cara y mostrar que son capaces de controlar los abusos de parte de las fuerzas del Estado”.

Belarra augura una “ofensiva salvaje”

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, avisó de que en los próximos meses existirá “una ofensiva judicial salvaje a la ley de amnistía”, que consideró que será mayor a la de la ley del ‘solo sí es sí’.

Boye alerta de que la ley “abre una grieta”

El abogado del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, alertó de que la actual redacción de la ley de amnistía abre una grieta en la que “caerá mucha gente”.

El Congreso estrena pantallas táctiles

El Congreso estrenará mañana un nuevo sistema de votación con pantallas táctiles en el debate de la proposición de ley de amnistía, cuya votación requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) al ser una ley orgánica.