Junts irá a la justicia por Madaula y Casol

La dirección de Junts plantea emprender medidas legales ante las “difamaciones y filtraciones” a raíz de los casos de presunto acoso por razón de género en la formación hechos públicos por Aurora Madaula -secretaria segunda de la Mesa del Parlament- y Cristina Casol, diputada por Lleida. Lo explicaron diversas fuentes detallando que así se expuso en una reunión de la permanente de Junts y que, posteriormente, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, lo comentó en la reunión ordinaria del martes a sus diputados. En ella, Batet explicó que la formación pidió activar dichas medidas legales “ante esta ruptura de la confidencialidad, ante estas difamaciones y ante estas filtraciones”. Madaula y Casol, afines a la presidenta de Junts, Laura Borràs, presentaron ante la Oficina de Igualdad del Parlament, y en diferentes momentos, una denuncia contra el grupo de Junts por presunto acoso, que delegó la investigación en una empresa externa. Esta aún no ha resuelto el caso de Madaula, pero sí el de Casol con un informe que concluyó que, en la mayoría de las diez situaciones denunciadas por ella, no se había podido acreditar acoso o discriminación, pero sí describía un ambiente de trabajo en el grupo “dónde el machismo más cultural está arraigado”. Batet cargó en la reunión contra las “difamaciones” que considera que contiene el informe y que, a su juicio, perjudican la imagen del partido. Anunció que a partir de ahora grabarán las reuniones del grupo “para que no se pueda tergiversar” el contenido de lo que se habla. Mientras, Laura Borràs evitó ayer opinar sobre estas denuncias pero confirmó que Junts “tomará medidas” contra las “filtraciones”. Afirmó que su silencio sobre este asunto se debe a que dirá “todo lo que tenga que decir en los órganos correspondientes” de la formación.