Tres desaparecidos tras colapsar un bloque de pisos

Un edificio de cinco plantas, con 20 viviendas, se derrumbó ayer al colapsar el forjado de la cubierta del ático en Badalona. Esto provocó que cediera la estructura interior del bloque, pero no la fachada. Hasta el cierre de esta edición no constaba que hubiera nadie atrapado en el interior, pero había tres personas empadronadas que no se sabía si estaban dentro del edificio en el momento del colapso, ya que no se había podido localizarlas. El ayuntamiento teme que estén sepultadas. Los desaparecidos serían un hombre y una mujer de entre 30 y 40 años y otra mujer de más de 50 años de tres viviendas distintas.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.30 de la mañana, cuando el 112 recibió varias llamadas que alertaban del colapso del edificio. Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de los Bomberos, que evacuaron de forma preventiva los dos edificios de al lado y procedieron a iniciar las tareas de desescombro del bloque afectado para intentar localizar a posibles personas atrapadas. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe, que, según el jefe de la Región de Emergencias Metropolitana Norte, Eduard Martínez, se produjo desde el ático del inmueble hasta la planta baja.