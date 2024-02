El Supremo, reticente a vetar a Trump en las elecciones

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los jueces del Tribunal Supremo de EEUU se mostraron reticentes ayer a expulsar al expresidente del país Donald Trump de las elecciones presidenciales, después de que la Justicia de Colorado le haya eliminado de las primarias republicanas en este estado por su papel en el asalto al Capitolio de 2021. Así se pronunciaron en la audiencia en el Alto Tribunal que determinará si la expulsión de Trump de las primarias republicanas en Colorado es constitucional y si, por ende, está inhabilitado para volver a la Casa Blanca.

Tanto los magistrados más progresistas como los más conservadores –entre ellos el presidente del tribunal, John Roberts– mostraron incomodidad con la idea de que los estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional. Roberts avisó que dar la razón a Colorado podría llevar a que haya intentos en todo el país de echar a candidatos.El abogado de Trump, Jonathan Mitchell, dijo que la decimocuarta enmienda, que inhabilita para ejercer cargos públicos a involucrados en una “insurrección”, no se puede aplicar al magnate porque el texto habla de “funcionarios” y no menciona a presidentes. Sostuvo que excluir a un candidato presidencial es función exclusiva del Congreso. Mientras, Trump señaló desde su residencia en Florida que no hay “un caso” en su contra para inhabilitarle, y sostuvo que se trata de una nueva “interferencia electoral de los demócratas”.Por otra parte, el fiscal especial Robert Hur concluyó que el presidente de EEUU, Joe Biden, retuvo y reveló “intencionadamete” documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero decidió no presentar cargos en su contra.

El fiscal concluye que Biden retuvo documentos confidenciales pero descarta presentar cargos

En otro orden de cosas, la Policía Federal de Brasil lanzó una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados por su supuesta implicación en una trama golpista para mantenerle en el poder tras las elecciones de 2022. Un juez de la Corte Suprema le ordenó entregar su pasaporte.