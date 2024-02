La Ejecutiva del PSOE pide a Ábalos que entregue el acta de diputado

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La Ejecutiva del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, ha acordado por unanimidad pedir al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado por el 'caso Koldo'. El PSOE también ha anunciado que registrará en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de covid, y pretende que el primer caso a aclarar sea el de cobro de comisiones. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que su partido está a disposición de los jueces y actuará con "transparencia absoluta, caiga quien se caiga", porque "no puede quedar nada en rincones oscuros". "Este es un partido con casi 150 años de historia y aquí no caben los corruptos", ha dicho.

La ejecutiva comunicará este mismo lunes la decisión a Ábalos, y el exmnistro dispondrá de 24 horas para dar una respuesta. El PSOE no contempla por ahora la posibilidad de que Ábalos se niegue a abandonar el acta y pase al grupo mixto como diputado no adscrito. "Desde el PSOE no juzgamos ni hacemos reproches penales, pero quiero recordar que Ábalos es ejemplo de compromiso de partido, y por eso no tengo ninguna duda que actuará en consecuencia por el bien mayor que es el PSOE", ha dicho Peña.