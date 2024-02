Von der Leyen sugiere usar fondos rusos para comprar armas a Ucrania

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, planteó ayer que la UE utilice los activos rusos congelados para comprar material militar para Ucrania, y reclamó un “despertar urgente” en materia de Defensa en Europa. Durante su intervención en el Parlamento Europeo, la jefa del Ejecutivo comunitario instó a “pensar en grande” y señaló que “ha llegado el momento de iniciar una conversación sobre el uso de los beneficios inesperados de los activos rusos congelados para comprar conjuntamente equipamiento militar para Ucrania”. De esta forma se hizo eco de la propuesta de algunos Estados miembros como Polonia, insistiendo en que no hay un “símbolo más fuerte” que usar esos beneficios generados por los bienes rusos congelados para fortalecer al Ejército ucraniano.

En este sentido afirmó que en las próximas semanas propondrá impulsar compras militares conjuntas, similares a las realizadas con las vacunas de Covid-19 o el gas natural para rebajar la dependencia de Rusia. “Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos”, dijo, antes de añadir que “eso empieza por la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las fuerzas armadas de los Estados miembros”. Por ello, estudiarán cómo facilitar acuerdos de compra anticipada en los que ofrezcan garantías a empresas sobre pedidos estables y previsibilidad a largo plazo. El ministro francés de Economía, Bruno Le Marie, declaró que todavía no hay una “base legal sólida” para apoderarse de los activos rusos en el extranjero, y sostuvo que los países europeos y del G7 no deben tomar ninguna medida que pueda “dañar” el sistema legal internacional.Entretanto, los Estados de la UE dieron su visto bueno definitivo a la revisión del presupuesto comunitario hasta 2027, que incluye el nuevo paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros. De este modo, la Comisión Europea puede desembolsar el primer tramo de ayudas a Ucrania, que ascenderá a 4.500 millones de euros y que llegará a lo largo de marzo.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió desde Albania que sus aliados, incluidos los países del sureste de Europa, aceleren el suministro de armas. “Si alguien ha decidido enviarnos armas, debe hacerlo a tiempo”, insistió.En el plano bélico, las autoridades ucranianas denunciaron que un bombardeo ruso contra objetivos civiles en la localidad de Kúpiansk dejó al menos dos muertos y cinco heridos.