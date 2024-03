«La extradición de Assange criminalizaría el periodismo»

Fidel Narváez fue cónsul de Ecuador en Londres durante 8 años en la etapa de Rafael Correa. El año 2012 el fundador de Wikileaks se refugió en la embajada ecuatoriana. Narváez entabló una intensa relación con Julian Assange que se truncó con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia en Quito. Desde entonces participa en la campaña contra la extradición de Assange y dice que si se produce será una pésima noticia para el periodismo y los derechos humanos.

¿Cómo vio el juicio a Assange?

Con cierta esperanza. Por primera vez en este proceso los magistrados se han mostrado abiertos a las diligencias propuestas por la defensa. Han mostrado un mayor interés por esos argumentos, han hecho preguntas pertinentes, han solicitado ampliación de información en determinados puntos… Todo eso permite pensar que no todo está perdido y hay posibilidades de que denieguen la extradición inmediata de Assange y permitan continuar el proceso admitiendo un recurso de apelación, como piden los abogados defensores.

Los abogados defensores de un Assange que no ha podido acudir al juicio por razones de salud. ¿Cómo se encuentra?

Se encuentra mal. Lleva 5 años de encarcelamiento en una prisión británica de máxima seguridad, y antes estuvo 7 años en la embajada ecuatoriana, donde se le trató bien los primeros años, pero se le sometió a un acoso agobiante a partir de la caída del gobierno de Correa. Los peritos han acreditado que sufre las secuelas de una presión emocional insoportable y padece estrés postraumático. Algunos informes dicen que es víctima de tortura psicológica.

Si se ejecuta la extradición, estaremos hablando de una muy mala noticia para la libertad de expresión. ¿Eso es así?

Sin duda alguna. Pero, como le indicaba antes, hay motivos para la esperanza porque las cosas han cambiado para bien en los últimos años. Ahora hay un sinfín de organizaciones de defensa de derechos humanos que se oponen activamente a la extradición. Y no solo eso. Incluso Australia es reacia a la extradición, y también los grandes medios de comunicación, a diferencia de hace unos años.

¿Incluido The New York Times?

Sí, incluido The New York Times, y también The Guardian. El problema es que el proceso contra Assange, más que jurídico, es político, y hay unas presiones enormes para que Reino Unido conceda la extradición.

La defensa ha dicho que si la decisión es esta, se recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se pedirá que se paralice cautelarmente la extradición.

Sí, este será el siguiente paso. La cuestión será ver si Reino Unido respetará esa medida cautelar, en el supuesto de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos la conceda.

¿Por qué? ¿Como consencuencia del Brexit?

No necesariamente como consecuencia del Brexit. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es una instancia que va más allá de las instituciones políticas europeas, de las que se ha desvinculado Reino Unido desde el Brexit. Se trata de una instancia jurídica que en principio creo que debería tener juridicción en territorio británico, pero insisto en que las presiones políticas de Estados Unidos para que se ejecute la extradición son enormes. La esperanza es que previsiblemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hará pública su posición sobre la extradición en un plazo aproximado de un año o quizás un poco más, y lo más probable es que dé la razón a Assange, y en este supuesto, si Reino Unido no ha respetado la paralización cautelar y ha ejecutado la extradición, quedará en evidencia ante todo el mundo, y eso lo saben las autoridades británicas.

Stella Assange ha dicho que su pareja corre el mismo riesgo que Navalny.

Es cierto. En Estados Unidos se le acusa de espionaje y las penas que le piden suman 175 años. Eso es toda la vida. Quien asumirá el caso si es extraditado a Estados Unidos será la inteligencia militar y esta gente a veces trabaja con envenenamientos, como se ha visto en el caso Navalny.

¿Hay riesgo de que se le aplique incluso la pena de muerte?

En principio no porque Reino Unido no puede conceder la extradición de nadie si hay riesgo de que se le aplique la pena de muerte, pero si Assange cae en manos de la inteligencia militar estadounidense será recluido en unas condiciones durísimas que pueden llevar al suicidio. La probabilidad de que Assange sufra un trato inhumano en Estados Unidos si es extraditado también es un motivo para denegar la extradición. El problema es que Reino Unido puede decir que tiene garantías de que no habrá un trato inhumano o degradante, pero una vez que esté en Estados Unidos esas garantías no existen. Además, una condena de 175 años no es muy diferente de una pena de muerte, porque representa toda la vida. Chelsea Manning intentó suicidarse tres veces. Luego la condenaron a 35 años por las mismas filtraciones de Assange, pero inicialmente le pedían muchos más. Las cosas funcionan así en Estados Unidos. Te reducen muchos años la pena si aceptas determinadas cosas y llegas a un pacto, pero aun así 35 años de condena, para una persona de mediana edad, es prácticamente toda la vida.

Si se produce la extradición quedará claro que no se pueden denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en conflictos armados.

- Ni por Estados Unidos ni por nadie, porque si Estados Unidos reacciona así, lo previsible es que también lo hagan Rusia o China. Sería una pésima noticia para la libertad de expresión porque criminalizaría el periodismo, pero no es solo eso: también sería una pésima noticia para los derechos humanos. Ahora mismo hemos visto cómo organismos internacionales han denunciado a un país por cometer un genocidio [Narváez se refiere a la actuación de Israel en Gaza] y a pesar de ello ese país lo sigue cometiendo.