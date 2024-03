El juez envía a la Fiscalía de la UE informes del caso Koldo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha envíado a la Fiscalía Europea el informe de la Agencia Tributaria en el que analiza la actividad empresarial de uno de los principales investigados, el “comisionista” Víctor de Aldama, y en el que enlaza el germen de la trama con el “rescate” de Globalia (Air Europa). En una providencia, fechada el jueves y contra la que cabe recurso, a petición de la Fiscalía Europea, accede a facilitar dicho documento “con trascendencia tributaria” para que este órgano pueda integrarlo a las pesquisas que ha abierto ante el posible uso de fondos europeos en la financiación de las compras de mascarillas por parte de instituciones españolas en plena pandemia.

Entretanto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dijo que no puede prever si habrá más destituciones en su departamento por el caso Koldo pero si hay alguna indagación que deriva en una pérdida de confianza, se destituirá a esa persona. Puente manifestóque con la información de que dispone hasta ahora, el único cese justificado ha sido el del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, porque “había defraudado la confianza” que se tenía en él, sin prejuzgar lo que haya hecho, y argumentó que en ese escenario no podían mantener la confianza. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistió en “la máxima ejemplaridad y transparencia” del Ejecutivo.Por su lado, el Servicio de Salud de Baleares, a través de la Abogacía de la Comunidad, ha entregado a la Audiencia Nacional el expediente de descertificacion del gasto de compra de mascarillas para “acreditar el perjuicio” de la autonomía y “continuar con la personación” del Govern como parte perjudicada en el caso que investiga la compra de mascarillas de protección por el valor de 3,7 millones de euros mediante la empresa Soluciones de Gestión. De su lado, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, dijo que “se intentaron colar” mascarillas en la región pero que no se han encontrado pagos.