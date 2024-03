Pedro Sánchez pide confiar en los beneficios de la amnistía y augura “Gobierno para rato”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer a los ciudadanos críticos con la ley de amnistía que “confíen” porque va a ser beneficiosa para “la reconciliación y va a ser fundamental para garantizar la prosperidad económica”. Además, al día siguiente de hacer efectivo un acuerdo con las formaciones independentistas para sacar adelante la ley, asegura que agotará la legislatura. “Hay Gobierno para rato”, indicó, antes de añadir que espera aprobar Presupuestos Generales del Estado para este año 2024, aunque no dio una fecha para presentarlos.

El jefe del Ejecutivo hizo estas declaraciones desde Chile, donde se encuentra de viaje oficial, al ser interrogado sobre si el acuerdo sobre la amnistía con ERC y Junts, formalizado en la víspera en la Comisión de Justicia, consolida la legislatura. Pese a su optimismo, Junts ya ha avisado que la aprobación de la norma no “asegura” su apoyo a las cuentas. Sánchez justificó los cambios introducidos en la ley a última hora esgrimiendo el borrador del informe de la Comisión de Venecia, que apuntó algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley.A pesar del acuerdo, el alcance de la ley sigue generando discrepancias entre el Gobierno y Junts. El Ejecutivo cifró ayer en 372 los beneficiados, mientras que los independentistas triplican el número. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, señaló que de todos los beneficiados directamente por la norma, unos 90 serían policías nacionales. Sobre las diferencias de cifras con Junts apuntó que los datos del Gobierno hacen referencia a causas penales y no a otras, como contables o administrativas, lo que aumentaría el número. Eso sí, ni unos ni otros se han atrevido a aventurar cuándo podría regresar a España el expresident Carles Puigdemont, lo que aumenta las dudas sobre la aplicación directa de la amnistía para él, máxime cuando se da por hecho que el Tribunal Supremo acudirá a la justicia europea, lo que provocaría una suspensión inmediata de la norma en relación a Puigdemont, que podría paralizar su llegada.Bolaños evitó pronunciarse sobre casos específicos ya que “esta ley no está hecha para nadie” en concreto, mientras que el portavoz de Junts, Josep Rius, matizó que aún “no hay calendario” para ese retorno. De hecho, las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales ante la justicia europea amenazan con paralizar en muchos casos su aplicación inmediata.

El PP ve “ difícil” el pacto para renovar el CGPJ, pero lo intentará

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, subrayó ayer que su partido sigue “comprometido” en alcanzar un acuerdo con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero advirtió de que el pacto sellado el miércoles entre los socialistas y las formaciones independentistas por la amnistía “no ayuda” a las negociaciones que están teniendo lugar en Bruselas. Sémper suavizó así las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que el martes afirmó que sería “muy difícil” alcanzar un acuerdo y dejó en el aire continuar con la negociación, que debería seguir el próximo miércoles en Bruselas con mediación del comisario de Justicia, Didier Reynder. Mientras, el Parlamento Europeo, a petición de los populares, ha pedido la comparecencia del comisario para explicar cómo influiría la ley en la causa por terrorismo contra Puigdemont.