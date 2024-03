Los comunes rechazan la última oferta del Govern sobre el Hard Rock y mantienen el 'no' a los presupuestos

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Los comunes rechazan la propuesta del Govern de estudiar una moratoria a los macroproyectos con motivo de la sequía, tal como aprobó el Parlament. En Comú Podem subraya que el mismo Govern dice que no afectaría al Hard Rock porque el Camp de Tarragona no está en emergencia y todavía falta mucho tiempo para poner en marcha el proyecto. "Una moratoria que no es una moratoria. Nada que incomode al PSC, a la Caixa o a los inversores," ha lamentado el portavoz de los comunes, David Cid, a través de X. De hecho, según fuentes de los comunes, esta oferta no es nueva de las últimas horas y ya estaba sobre la mesa en la reunión de ayer tarde entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder de ECP, Jéssica Albiach, que acabó sin acuerdo.