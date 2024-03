A las urnas el 12 de mayo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció ayer la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya para el 12 de mayo, el fin de semana de la Festa Major en Lleida, después de que el Parlament tumbara el proyecto de ley de presupuestos para 2024, dotados con casi 44.000 millones. “Hoy las líneas rojas y el bloqueo entre unos y otros han comportado que el presupuesto con más recursos de la historia de la Generalitat haya sido rechazado”, dijo en una declaración desde el Palau tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu convocada después del fiasco de las cuentas.

A primera hora de la tarde la Cámara catalana aprobaba las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición –excepto el PSC–, con 68 votos a favor y 67 en contra, los de ERC, socialista y la diputada leridana no adscrita Cristina Casol (antes de Junts). El veto de los comuns al Hard Rock fue decisivo, pese a los intentos de última hora del Executiu por convencer al grupo de Jéssica Albiach. De nada sirvió que el Govern se abriera a última hora a estudiar moratorias a proyectos turísticos o aumentar las partidas en materia social. La consellera de Economía, Natàlia Mas, que tomó la palabra en lugar de Aragonès en el pleno, acusó a los morados de “incoherencia y electoralismo” por centrar el debate en un proyecto que “nada tiene que ver con las cuentas”. Albiach, reafirmó el ‘no’ de su grupo a las cuentas insistiendo en que el macrocomplejo, acordado con el PSC, era su “línea roja” y en que solo retirarían su enmienda si renunciaban a él públicamente. Junts, los terceros en discordia y ofendidos por que los republicanos no los han tenido en consideración como aliados para sacar adelante las cuentas lo dejaron claro: “O hay una propuesta sólida de presupuestos, o le corresponde convocar elecciones”.Aragonès, que no tuvo reparos en admitir durante su discurso institucional que su intención era agotar la legislatura, hasta febrero de 2025, echó toda la culpa del adelanto electoral a “la irresponsabilidad de los grupos políticos”, a los que acusó de “poner por delante del país el partido”.

El líder del PSC asegura que el partido “está preparado y yo estoy preparado”

El eurodiputado de Junts y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo ayer que “podría estar” en el pleno de investidura del Parlament después de las elecciones del 12 de mayo, sin aclarar si será candidato, y afirmó que le haría mucha ilusión.

“Me haría mucha ilusión estar en el Parlament de Catalunya después de más de seis años y cuatro meses manteniendo la presidencia, a pesar del 155, en el exilio”, respondió a la prensa en Estrasburgo preguntado por el adelanto electoral anunciado por Pere Aragonès. Apuntó, que la ley de Amnistía se prevé aprobar esta semana y que entre en vigor a finales de mayo tras pasar por el Senado.Sin embargo, dijo que aún no ha tenido tiempo de hablar con sus abogados para sopesar si se presentará como candidato.“Todo es muy prematuro”, y admitió que la decisión que tome afectará a su candidatura al Parlamento Europeo, porque cree que no es compatible con ser candidato a la Generalitat. Añadió que su decisión estará marcada por el plazo para presentar las candidaturas, que ha asegurado que no sabe cuál es.Sin embargo, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, dio por hecho que el candidato de su partido en las elecciones del 12 de mayo será Puigdemont. “Iremos a por todas”, aseguró.

Sánchez no presentará las Cuentas de este año y trabaja para las de 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no presentar el proyecto de ley de presupuestos del Estado para el presente año después del adelanto electoral en Catalunya y ha pedido trabajar para presentar las cuentas del Estado de 2025. Fuentes del Gobierno informaron de esta decisión, una posibilidad que había avanzado poco antes la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, al reconocer que el adelanto de las elecciones catalanas alteraba el tablero político y podía suponer que no hubiera una nuevas cuentas del Estado este año. Sánchez había venido expresando su convencimiento de que habría presupuestos este año, pero tras el movimiento electoral en Catalunya asume que conllevaría un retraso notable en las negociaciones y, por tanto, en la aprobación en su caso de los presupuestos.Por tanto, ha renunciado finalmente a ello y ha apostado por un retraso de unos meses en el diálogo con los grupos para lograr ya que puedan salir adelante los de 2025. Las fuentes del Gobierno aseguraron que el hecho de que no haya presupuestos no afecta a la estabilidad de la legislatura y a la determinación de Sánchez de agotarla y que se extienda por tanto hasta 2027. Asimismo, Sánchez se reunió con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a quien le trasladó “la resiliencia y fortaleza” de los datos económicos de España a pesar del contexto internacional de “gran incertidumbre”.Mientras, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, celebró el adelanto de las elecciones catalanas, subrayó que Catalunya necesita un “gobierno fuerte” y aseguró que “el PSC está preparado y yo estoy preparado”. “Cuanto antes voten los catalanes, mejor”, celebró Illa, que remarcó que Catalunya “necesita un “gobierno fuerte” para “pasar página, avanzar y para prosperar”.

Erra retrasa la votación, clave para el rechazo de los presupuestos

La presidenta del Parlament, Anna Erra, aplazó la votación de las enmiendas totales a los presupuestos alegando que se debía “dar margen” a los diputados para asistir al pleno, puesto que la misma estaba prevista por la tarde. La decisión fue significativa porque minutos antes la diputada Cristina Casol dijo que votará en contra las enmiendas, dejando la tramitación de las cuentas a solo un voto. En el hemiciclo faltaba un diputado de Vox. Si se hubiera votado, las cuentas se hubieran tramitado con un empate a 67 votos.

En Comú Podem pide al Govern no “centrifugar responsabilidades”

La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguró ayer que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “centrifuga responsabilidades” y le recordó que era él quien tenía la obligación de articular una mayoría para aprobar los presupuestos. Así se pronunció tras el anuncio de convocatoria de elecciones tras el veto de la Cámara catalana a las cuentas de 2024. La líder de los comuns criticó que el president “haya actuado como si tuviera mayoría absoluta, cuando lo que tenía, y tiene de momento, es una minoría absoluta”. En este sentido, añadió que la convocatoria de elecciones es “la decisión más coherente que ha tomado el presidente durante toda la legislatura” y reclamó que el Govern en funciones no tome decisiones irreversibles con el proyecto del Hard Rock. Por su parte, la ejecutiva de Sumar, se alineó con la decisión de los comuns que provocó la caída de los presupuestos y la convocatoria electoral.

Catorce años sin una legislatura completa

Hace 14 años y 5 legislaturas que un president de la Generalitat no logra agotar su mandato. El último que lo hizo fue José Montilla (PSC), que fue president del año 2006 al 2010.

El adelanto trastoca los planes de Feijóo y del PP

La decisión de Pere Aragonès de convocar elecciones anticipadas en Catalunya ha trastocado los planes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tenía previsto convocar un congreso del PP catalán tras las europeas de junio y proclamar un candidato.

Carrizosa: “Cs aspira a gobernar de otra forma”

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, dijo que su formación aspira a gobernar Catalunya de otra forma tras la convocatoria de elecciones anticipadas: “Vamos a ir a por todas”, subrayó.

Garriga, de Vox, ve una “oportunidad”

El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, aseguró que la convocatoria de elecciones es “una gran oportunidad” y está dispuesto a ser candidato.

Larrosa esperaba un adelanto electoral

El alcalde de Lleida Fèlix Larrosa aseguró que ya preveía que Aragonès convocaría elecciones anticipadas pero reconoció que no esperaba que ésta fuese ligada a la no aprobación de los presupuestos.

Pimec pide la formación de un Govern “fuerte”

Pimec lamentó que el Govern y los partidos no hayan llegado a un acuerdo por los presupuestos y pidió la configuración “lo antes posible” de un Executiu “fuerte” que afronte “los cambios y necesidades que tiene el país”.

“Los políticos no han estado a la altura”

UGT calificó el ‘no’ en los presupuestos como una “irresponsabilidad política y una muy mala noticia”. “Los políticos no han estado a la altura de la situación”, dijo el secretario general de la organización en Catalunya, Camil Ros. Por su parte, el líder de CCOO, Javier Pacheco, consideró que la decisión de Aragonès aboca a la ciudadanía a una “borrachera electoral” que dificultará alcanzar retos como el pleno empleo, la transformación del modelo productivo o el refuerzo del estado del bienestar.