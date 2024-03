Acusan al PP de “manipular” el Senado para impedir la amnistía

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno español y Junts acusaron ayer al PP de “filibusterismo” y “manipular” al Senado para frenar la entrada en vigor de la ley de amnistía, después de que los populares haya anunciado su intención de plantear en la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, un conflicto institucional con el Congreso para exigirle que retire esta norma. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aseguró ayer que “estamos muy acostumbrados a la obstrucción parlamentaria y al abuso del reglamento del Senado”, y afirmó que el “filibusterismo constante” del PP en la Cámara Alta no pone en peligro la amnistía. En declaraciones a Rac1, subrayó que el propio calendario del Senado establece que la fecha límite de tramitación de la ley es el 16 de mayo. “A partir de ahí, si ellos quieren seguir retorciendo al Parlamento, deberemos estar pendientes”, sostuvo.

En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, acusó a los populares de “manipular” al Senado para frenar la amnistía, y coincidió en afirmar que esta maniobra “no va a afectar a la amnistía” porque “los plazos se mantienen”. “Cuando el PP no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado”, espetó. Fuentes de Moncloa indican que el PP ha tomado esta decisión para que Vox no les pueda echar en cara que no han hecho nada para frenar el trámite de la ley y poder alegar que lo intentaron pero no fue posible.El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acusó al PP de “arrasar con todo” y poner en peligro el sistema democrático al plantear un “choque inédito en 45 años” entre la Cámara Baja y el Senado a cuenta de la ley. De su lado, los populares insistieron en criticar la amnistía. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, dijo al presidente español, Pedro Sánchez, que la ley es “fraudulenta” y una “mentira”. “Y su Gobierno, también”, añadió.Entretanto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, avaló la amnistía, y señalo que “es constitucional porque persigue una finalidad constitucional, que es garantizar la convivencia ciudadana en Catalunya y en el resto de España con relación a Catalunya”.

“El Senado podrá decir misa, y podremos escucharla o no”

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, subrayó ayer que la Cámara Baja no tiene obligación de atender al conflicto institucional que pretende plantear el Senado por la ley de amnistía. “El Senado podrá decir Misa, y nosotros podremos escucharla o no”, defendió el dirigente socialista, que sin embargo evitó adelantar cuál será la respuesta del Congreso al requerimiento de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta.Entretanto, los populares registraron un escrito dirigido a la Mesa del Senado en el que plantean el anunciado conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la ley de amnistía. Los de Alberto Núñez Feijóo prevén que el pleno de la Cámara Alta apruebe esta solicitud formal al Congreso de conflicto de competencias en su sesión del próximo 2 de abril, después de Semana Santa.