Esquerra rechaza una lista única y Sánchez no ve “ninguna novedad”

ERC reclamó ayer a Carles Puigdemont que aclare si volverá a investir a Pere Aragonès en caso de que este se imponga en las elecciones del próximo 12 de mayo, a la vez que declinó la propuesta de lista única independentista que el expresident propuso. Los republicanos aseguraron que plantear esta iniciativa “en medio de reproches es repetir errores del pasado”, aunque matizaron que hay “espacios” para “rehacer puentes”, por ejemplo “dando apoyo” a la propuesta de Aragonès para lograr una financiación singular para Catalunya. Con todo, celebraron que “el centro-derecha independentista” ya tenga candidato y “que ahora también apueste por el referéndum pactado”.

Por otra parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró que la candidatura del líder de Junts no supone ninguna “novedad” porque este ya se presentó a en las elecciones catalanas de 2017. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, dijo que “el problema no es el independentismo, el problema es que se pasan la Constitución, el ordenamiento y los derechos del resto de los españoles por el forro”, mientras que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, aseguró, tras la conferencia de Puigdemont, que su partido seguirá con su “planteamiento de pasar página”. Me parece bien que se presente Puigdemont si cumple con los requisitos, que es el caso”, añadió.

Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el expresident puede concurrir como candidato pese a tener pendientes asuntos judiciales “muy graves” en España. “Vamos a tener una campaña fuera de los parámetros europeos y del Estado de Derecho”, zanjó el líder popular.Finalmente, e l líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, criticó que el próximo candidato de Junts a las elecciones catalanas “vuelve exultante gracias a Sánchez e Illa” y auguró que los socialistas pactarán con él.