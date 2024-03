Enfrentamiento entre el PSC y ERC por la financiación y el referéndum

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La propuestas de financiación singular para Catalunya presentada por la Generalitat y las negociaciones para un eventual referéndum marcaron ayer buena parte de la agenda política y la precampaña para las elecciones al Parlament.

En el marco de un acto en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el president de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, defendido que reivindicar una mejor financiación para Catalunya debe formar parte de “la agenda compartida del conjunto de fuerzas políticas”, y en este sentido emplazó al PSC a explicar su rechazo a que la Generalitat administre todos los impuestos. “Algunos prefieren el café aguado y para todos para no molestar” al resto de comunidades autónomas o al Gobierno central, afirmó, antes de avisar que aceptar “mejoras pequeñas es la mejor forma de que el país no avance”. El Executiu planteó la semana pasada que Catalunya recaude y gestione la totalidad de los impuestos–en vez del actual 9%– para luego transferir una cantidad a negociar por los servicios que el Estado presta en Catalunya más otra para “contribuir a la equidad entre territorios”. En este sentido, Aragonès, aseguró que lo único que pide es los mismo que tienen el País Vasco y Navarra, “ni más ni menos”: un modelo de financiación que debe nacer de “una relación bilateral” con el Estado. “Queremos una soberanía fiscal plena, poder decidir sobre nuestros impuestos y superar un modelo injusto y arbitrario que genera una sensación de maltrato crónico hacia las finanzas de la Generalitat”, denunció.Ante esto, la portavoz del PSC, Núria Parlon, consideró que no es “suficientemente sensato” que Catalunya salga del marco común de financiación y advirtió de que eso “significaría tomar toda una serie de decisiones que no se pueden anunciar en campaña sin tener presentes las consecuencias que esto supone”.Sobre esta propuesta se pronunció también la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que la calificó “de independencia fiscal”. Para la entidad alcanzar la plena soberanía en la recaudación supondría el fraccionamiento de la agencia tributaria española, el deterioro de la lucha contra el fraude y una sustancial reducción de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. “Esta pretendida independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución, ni en el propio Estatut”, aseveró la asociación, que denunció que esta reforma agrede los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.Otro de los temas que marcó la agenda política de ayer fue las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que volvió a asegurar que Esquerra ya ha pedido al PSOE celebrar en Catalunya un “referéndum vinculante y con validación internacional” y que ahora están a la espera de que los socialistas hagan su propuesta. Desde el PSOE negaron de manera “rotunda” que estén negociando un referéndum y achacaron la afirmación de los de Oriol Junqueras a su pugna con Junts por ver “quién es más independentista”. “No contemplamos la opción del referéndum, nosotros estamos por pasar página de una etapa que nos llevó a los peores momentos vividos en Catalunya”, señaló Parlon en una rueda de prensa en la sede del partido, en la que apuntó que el referéndum significaría, a su juicio, volver hacia atrás. Mientras, tanto PP como Vox pidieron explicaciones a los socialistas por esta supuesta negociación.

Albiach, proclamada presidenciable de los ‘comuns’

Los comuns ratificaron ayer a la líder en el Parlament, Jèssica Albiach, como candidata de la formación a las elecciones del 12 de mayo, dejando claro que “lo que debe restituirse es el futuro, no el pasado”. Así lo manifestó en una intervención tras la ejecutiva de la formación, donde agradeció los 1.057 avales que ha recibido su candidatura, la única que se había presentado.“Estas elecciones son un plebiscito sobre el modelo de país, no sobre Carles Puigdemont. En estas elecciones nos jugamos el presente y futuro de Catalunya”, exclamó tras su proclamación. Así, cree que en los comicios se puede apostar por el modelo que representa Junts, y que opina que asumen PSC y ERC “por falta de liderazgo, por arrastre, que repite más de lo de siempre y que no entiende que la prioridad es emergencia climática y sequía”, y el modelo de los comuns, que aboga por repartir esfuerzos en esta materia y por acelerar el parque de vivienda pública, con una regulación de los alquileres de temporada, entre otras cuestiones.Albiach también habló sobre la propuesta de financiación planteada por la Generalitat, afirmando en una entrevista en El Periódico que, aunque comparte “ciertos aspectos básicos” que se incluyen, la ve una propuesta “electoralista”. En este sentido criticó que haya algunas incógnitas, como de qué forma calcular la cuota al Estado.