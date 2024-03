Collboni agita la precampaña tras insinuar la entrada de ERC en el gobierno municipal

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El periodo de precampaña electoral en Catalunya hace días que está marcado por los duros reproches entre partidos y cualquier movimiento político sirve para añadir más leña al fuego. El último en agitarla fue el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que ayer anunció su intención de ampliar su gobierno municipal una vez entre en vigor sus presupuestos para 2024, el próximo 2 de mayo. Aunque no concretó fecha ni precisó con quién, el alcalde recordó el acuerdo presupuestario con ERC, con el que tras hablar de políticas “se hablará de gobierno”. Así lo dijo tras un pleno extraordinario en el que la oposición rechazó una cuestión de confianza vinculada a las cuentas, un mecanismo que le permitirá aprobarlas automáticamente en un mes si la oposición no plantea un candidato alternativo a la alcaldía.

La afirmación de Collboni no gustó entre las filas republicanas, en plena contienda electoral. El president, Pere Aragonès, intentó enfriar esta expectativa afirmando que “apoyar los presupuestos es muy diferente a un acuerdo de gobierno”. “Tenemos proyectos muy distintos”, dijo. Aragonès también disparó contra el candidato de Junts, Carles Puigdemont, a quien contestó que “quien se rinde es quien abandona el Govern a media legislatura y no aprueba unos presupuestos”, después de que el juntista asegurara en un acto la víspera que “un país no avanza si tiene un Govern que sale rendido de casa”.Asimismo, también advirtió al Gobierno central que un referéndum es la única vía para acabar con el conflicto político, todo después de que Moncloa recurriera una iniciativa popular a favor de la independencia en el Parlamente y de que la vicepresidenta, María José Montero, alertara que ese “es un camino que no conduce a ningún lado” y diera por cerrado el debate sobre un eventual referéndum.

Feijóo cierra filas con Fernández tras meses de tensión

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cerró filas ayer con el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ratificado como cabeza de lista a las elecciones del 12 de mayo, después de las tensiones internas que durante meses han enfrentado a la dirección estatal con la territorial. “Es el mejor candidato. No tengo ninguna duda”, afirmó el líder de los populares durante una intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Catalunya en Barcelona y tras varias semanas de incertidumbre en las que sobrevoló la posibilidad de buscarle un relevo. En un discurso muy duro contra el independentismo y el “socialismo estatal”, Feijóo emplazó a Fernández a que sea “capaz de unir al constitucionalismo en Catalunya para que sea la referencia política actual y futura” y lo erigió como el “único capaz de frenar el procés”. Por su parte, Fernández, bromeó sobre su elección. “Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño ha salido sano, peleón y os aseguro que os va a dejar dormir por las noches”, dijo, antes de agradecer a Feijóo que volviera a confiar en él para volver a ser cabeza de lista.

La candidatura de Puigdemont estrena nombre

La candidatura encabezada por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont para las elecciones catalanas del 12 de mayo se llamará “Junts+ Puigdemont per Catalunya”. Así lo afirmó ayer la formación, después de cerrar el martes un acuerdo para presentarse a los comicios en coalición con otras siete formaciones. En este sentido desde el partido señalaron que la idea es afrontar esta nueva etapa “incorporando perfiles y apoyos provenientes de diferentes sectores” y “recuperando la fuerza de la unidad”.