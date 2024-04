Echa a andar la comisión sobre la compra de mascarillas en el Congreso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Congreso constituyó ayer la comisión que se encargará de investigar los contratos de emergencia de distintas administraciones para la compra de material sanitario durante la pandemia, un órgano que contará con un diputado de Vox en la mesa que dirigirá sus trabajos, en virtud del pacto que este partido cerró con el PP. La constitución de esta comisión llega después de que el Senado hiciera lo propio para investigar la trama conocida como ‘caso Koldo’. En el caso del Congreso, PSOE y Sumar cuentan con mayoría en la mesa de este órgano, pues se hicieron con tres de sus cinco puestos con el apoyo de ERC, Junts, PNV, Bildu y Coalición Canaria. Los socialistas no avanzaron su lista de comparecientes, pero no descartan citar a la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso. Esta se mostró dispuesta a comparecer: “Que me llamen, que les voy a contar lo más grande”.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, consideró que la comisión promovida por el PSOE en el Congreso está “viciada” porque la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, es “objeto de investigación” y, por lo tanto, es “un disparate que se investigue a sí misma o que puede interferir en las labores” de ese órgano. Los populares han avanzado que llamarán a declarar al ministro Ángel Víctor Torres, en el Senado.En otro orden de cosas, el senador del PP Francisco Bernabé acusó a Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, de “tráfico de influencias conyugal” por su presunto papel en el rescate de Air Europa. Por otra parte, según publicó El Confidencial, Gómez firmó una carta de recomendación para que dos empresas se llevasen una licitación de 7,7 millones de euros del ministerio de Economía que terminaron consiguiendo.