Seat producirá 1.400 baterías al día en la planta que edifica en Martorell

El consejero delegado de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, y el presidente de Seat, Wayne Griffiths, reclamaron ayer tanto al Gobierno de España como a la UE que apuesten de forma clara por la transición al vehículo eléctrico, porque ello será “crucial” para su éxito, y reivindicaron las inversiones que tiene en marcha el grupo en España. Defendieron su demanda durante un discurso con motivo de la visita del rey, Felipe VI, a las obras de la nueva planta de ensamblaje de celdas de baterías que Seat está construyendo en la localidad barcelonesa de Martorell y que estará operativa a finales de 2025. Está previsto que produzca 1.400 baterías al día.

“Estamos unidos en este momento tan apasionante y disruptivo y confiamos en ustedes. Por favor, no nos fallen, no podemos quedarnos atrás”, dijo Griffiths dirigiéndose al ministro de Industria, Jordi Hereu, que coincidió con Schäfer en que “no hay un plan B” al coche eléctrico. Los directivos agradecieron al rey su visita a Seat y recordaron que el monarca ya estuvo presente en marzo de 2021, cuando la compañía hizo una apuesta decidida por la electrificación, un acto en el que entonces no estuvo presente el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ayer sí que participó en esta visita, aunque como es habitual evitó hacerse una fotografía recibiendo al monarca. Además de Hereu y el president, también asistieron al acto, entre otras autoridades, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el de Foment, Josep Sánchez Llibre, el líder del PSC, Salvador Illa, o los secretarios generales de CCOO y UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros. No hubo intervenciones de ninguno de los líderes políticos, inmersos en plena precampaña electoral.

La planta tendrá una superficie total de 64.000 metros cuadrados y comportará una inversión de 300 millones de euros y generará medio millar puestos de trabajo, aunque la gran mayoría serán de la actual plantilla de Seat. Tendrá capacidad para ensamblar 1.400 baterías al día, una cada 39 segundos y el primer coche que saldrá de estas instalaciones será el Cupra Raval a finales de 2025.